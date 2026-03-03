CINA. Stanno per uscire le linee sullo sviluppo per la prossima Assemblea del Popolo: IA incarnata, spazio, robotica

Questa settimana la Cina illustrerà come intende dare impulso alla prossima fase della sua corsa tecnologica con l’Occidente e convertire un’ondata di innovazioni di alto profilo nell’intelligenza artificiale, nello spazio e nella robotica in scala industriale e slancio sul mercato dei capitali.

I vertici del Paese pubblicheranno giovedì la relazione annuale di lavoro del governo e i piani di bilancio durante la sessione di apertura dell’Assemblea Nazionale del Popolo (ANP), il parlamento cinese, nonché le linee generali del suo 15° Piano Quinquennale per il 2026-2030, un progetto ambizioso che definisce le priorità per la politica industriale, riporta Reuters.

I rapporti illustrano le priorità di Pechino e indicano quali settori saranno favoriti con generosi finanziamenti e sostegno politico. L’anno scorso, i modelli di intelligenza artificiale sono stati menzionati per la prima volta, mentre l’intelligenza incarnata, la tecnologia che alimenta i robot umanoidi, è stata anche messa in evidenza.

L’ANP si terrà poche settimane prima di un incontro programmato tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dal 31 marzo al 2 aprile, in cui si prevede che i controlli tecnologici e le catene di approvvigionamento avranno un ruolo di primo piano. Segna anche un anno da quando gli sviluppatori cinesi di intelligenza artificiale hanno attirato l’attenzione globale per i loro improvvisi progressi nelle capacità, nonostante le rigide restrizioni statunitensi sull’accesso a chip avanzati e alle attrezzature per la produzione di chip.

Si prevede che DeepSeek, la startup cinese il cui lancio virale del modello di intelligenza artificiale lo scorso anno abbia innescato una svendita globale delle azioni tecnologiche e rimodellato le ipotesi sulla competitività tecnologica della Cina rispetto agli Stati Uniti, lancerà un modello di nuova generazione nei prossimi giorni.

La sfida per Pechino è come trasformare le singole innovazioni in progressi sistematici e su larga scala nei settori manifatturiero, logistico ed energetico.

È probabile che i decisori politici promuovano la “manifattura con intelligenza artificiale” utilizzando le grandi imprese statali come principali utilizzatori, coinvolgendo startup e fornitori specializzati nell’implementazione nel mondo reale. Questa strategia, tuttavia, dovrebbe anche rimodellare la struttura industriale cinese.

Si prevede inoltre che il progetto quinquennale raddoppierà l’attenzione sull’intelligenza artificiale incarnata. Il mese scorso, il Paese ha messo in mostra i progressi compiuti in questo campo, mettendo al centro dell’attenzione robot umanoidi di fabbricazione cinese che si esibiscono in danza e arti marziali nel programma televisivo più seguito in Cina, il gala annuale del CCTV Spring Festival. I grandi progressi nella tecnologia hardware rafforzano la fiducia della Cina nella robotica. Ma le autorità di regolamentazione cinesi mettono anche in guardia dalla scarsa differenziazione tra oltre 150 sviluppatori nazionali di robot umanoidi, ed è probabile che il consolidamento avvenga più rapidamente rispetto a settori strategici precedenti come i veicoli elettrici.

Lo spazio è un altro banco di prova per l’impegno di Pechino nel tradurre la ricerca in forza industriale. La società di lancio privata LandSpace ha dichiarato di pianificare un altro tentativo di recupero quest’anno per il suo razzo riutilizzabile Zhuque-3, dopo essere diventata la prima azienda cinese a condurre un test completo di un lanciatore riutilizzabile di classe orbitale a dicembre.

Nonostante l’entusiasmo, le industrie emergenti cinesi non genereranno investimenti sufficienti per alimentare una crescita del PIL del 5% nei prossimi anni, ciò significa anche che Pechino darà priorità a settori con un impatto commerciale più immediato, come la guida autonoma, secondo He del Plenum.

Il piano quinquennale sarà esaminato attentamente anche per valutare come Pechino intende proteggere le fondamenta industriali sottostanti la sua spinta tecnologica, poiché le catene di approvvigionamento stesse diventano strumenti di pressione geopolitica.

Nell’ultimo anno, la Cina ha esteso l’uso dei controlli sulle esportazioni alle terre rare e semiconduttori di fascia bassa, interrompendo le catene di approvvigionamento globali e sottolineando la leva economica di Pechino.

Luigi Medici

