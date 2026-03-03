UKRAINERUSSIAWAR. Rinviato il trilaterale di Dubai USA – Russia – Ucraina. Forse si farà in Turchia. Al fronte i russi puntano alla zona cuscinetto. Dmitriev: Idiozia UE rifiutare il gas russo

Nel fine settimana prima dell’attacco statunitense israeliano all’Iran, Volodymyr Zelenskyy a Mark Rutte: “Stiamo facendo tutto il possibile per porre fine alla guerra, e dipende in gran parte dagli Stati Uniti se la Russia sarà pronta”. In materia militare l’Ucraina mobilita circa 30.000-34.000 persone al mese, la Russia circa 10.000 in più ha riferito il premier Zelenskyy. “Mobilitiamo quello che possiamo, e anche con questo numero, ci sono sempre domande da parte di qualcuno, da qualche parte, che ne serve di più perché vogliono più turni, e hanno ragione, perché la gente è stanca. Quando sei stanco, il morale crolla.” Secondo lui, c’è una possibilità di pace entro l’autunno se Putin accetta un incontro trilaterale.

“I colloqui di pace sull’Ucraina erano previsti ad Abu Dhabi all’inizio di marzo, ma la sede è attualmente incerta a causa dei combattimenti nella regione”, ha dichiarato Volodymyr Zelensky ai giornalisti. Ha sottolineato che l’incontro non è stato annullato. Ha indicato Turchia e Svizzera come paesi alternativi per i colloqui di pace. “Queste sono già piattaforme operative che ci hanno offerto l’opportunità di incontrarci. (…) Stiamo aspettando una risposta dai nostri partner”, ha affermato. Zelensky ha anche affermato che non ci sono stati segnali dagli Stati Uniti o dall’Europa che l’escalation in Medio Oriente possa influenzare il programma PURL o la fornitura di missili per il sistema di difesa aerea Patriot”. “L’Ucraina non sta prendendo in considerazione lo scambio di territori di confine con la regione di Donetsk”, ha detto Zelensky. Ha anche affermato che la situazione in Iran è un buon segnale per Putin per vedere come finisce la dittatura.

“La Russia prevede di conquistare Zaporižžja, Cherson, Mykolaïv e Odessa”, afferma il vice capo dell’ufficio presidenziale Pavlo Serhiiovych Palisa. Secondo Palisa, “Vedo i piani ambiziosi di Mosca. Non hanno rinunciato a conquistare il Donbass”. “I russi stanno ancora pianificando di creare una zona cuscinetto nelle regioni di Charkiv e Sumy. Al momento, non vedo alcuna capacità oggettiva da parte dei russi di attuare questi piani nei prossimi sei mesi. Per occupare i 6.000 chilometri quadrati sotto il controllo ucraino nella regione di Donetsk, le truppe russe avranno bisogno di circa un anno e mezzo.”

Rishi Sunak, ex premier britannico, è diventato il consigliere di Zelenskyy per la ripresa economica dell’Ucraina

La Russia si ritirerà dai colloqui di pace a meno che l’Ucraina non ceda il Donbass. I negoziati della prossima settimana saranno decisivi, secondo Bloomberg. “La Russia è pronta a firmare una bozza di memorandum per un accordo di pace se l’Ucraina accetterà di ritirare le sue truppe dal resto della regione di Donetsk. Successivamente, si terrà presto un vertice presidenziale tra Putin, Trump e Zelensky per confermare l’accordo, che comporterà il ritiro reciproco delle truppe russe e ucraine.”

L’amministrazione della Federazione Russa è impegnata nei dialoghi con i leader dei paesi del Medio Oriente per cercare una via di dialogo e fermare la guerra in corso. Vladimir Putin ha parlato telefonicamente con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, riporta l’agenzia di stampa WAM. Hanno discusso degli attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti e altri paesi arabi, nonché della pace e della stabilità regionale e internazionale. “I presidenti hanno chiesto la fine immediata dell’escalation militare per prevenire un’ulteriore escalation del conflitto, sottolineando l’importanza di dare priorità alla risoluzione dei problemi attraverso il dialogo e la diplomazia”, ​​si legge nella dichiarazione. Colpita l’ambasciata russa a Teheran, non ci sarebbero stati morti.

In una dichiarazione alla TASS: Dmitriev ha definito “idiota” la decisione dell’UE di rifiutare il gas russo. Ha osservato che i prezzi del gas potrebbero più che raddoppiare nel contesto dell’operazione militare statunitense e israeliana contro l’Iran. L’UE avrà nuovamente bisogno del gas russo per sopravvivere.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 2 marzo. Il Territorio di Krasnodar e la Crimea hanno respinto attacchi di droni ucraini per tutta la giornata. La Crimea ha segnalato il ripristino dell’energia elettrica. A Novorossijsk, dove l’allerta aerea era ancora in vigore la mattina del 2 marzo e i trasporti erano interrotti, gli edifici residenziali sono stati danneggiati. Gli ucraini hanno preso di mira un terminal di carico di petrolio. È stato segnalato anche l’uso di droni. Secondo gli ucraini: Droni UAV hanno attaccato il terminal petrolifero e la base navale di Novorossijsk. Nella notte del 2 marzo, dei droni hanno colpito il terminal petrolifero di Sheskharis e la base navale di Novorossijsk, nel territorio di Krasnodar, nella Federazione Russa. Secondo le informazioni preliminari, sono stati confermati i danni alle petroliere del terminal e alla stazione radar del complesso S-400. Inoltre, è stata confermata la distruzione di quattro carri armati RVS-5000, tre carri armati RVS-2000, oleodotti e un serbatoio interrato. A Sochi, a Lazarevskoye, una comunità di orticoltori situata vicino a Volkovka, sono state danneggiate case e un’auto. Un’intensa attività di droni è stata rilevata vicino a Melitopol, nella regione di Zaporižžja. In totale, dalla mattina alle 23:00, il Ministero della Difesa ha segnalato l’abbattimento di 232 droni ad ala fissa.

L’Oblast’ di Bryansk è stata colpita da attacchi tattici con droni; Sono stati segnalati danni al terreno nel villaggio di Brovnichi, nel distretto di Klimovsky, sul territorio della holding agricola Miratorg, e nei villaggi di Novyi Ropsk, Khinel (distretto di Sevsky), Ponurovka (distretto di Starodub), Elionka, Suzemka, Gorozhanka e Kozhanovka.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Sever ha distrutto i sistemi HIMARS e Vampire MLRS che bombardavano l’area di confine russa negli ultimi due giorni. Gli ucraini stanno ridistribuendo sia uomini che mezzi. Le forze russe mantengono l’iniziativa nei distretti di Sumy e Hlukhivs’kyi. Si registra un fuoco reciproco nei settori di Tetkino e Gluškovskij

Ieri Belgorod è stata colpita da un lancio di razzi, con le difese aeree attive. Sei i feriti in diversi distretti.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord continua a premere sulle difese ucraine, con l’aviazione e le unità pubbliche territoriali (TPS) operative. A Vovchans’ki Khutory scontri reciproci per le rovine di ogni edificio residenziale. Si segnalano avanzamenti in direzione di Distretto di Velykyj Burluk. Vesele è stata presa dai russi e la zona di controllo delle truppe russe si sta espandendo.

A est di Lyman, si registrano scontri tra russi e ucraini nell’area dell’ospedale centrale. Le forze armate russe stanno conducendo un assalto a Drobysheve.

A ovest di Pokrovs’k, stanno emergendo i primi resoconti di un significativo successo delle Forze armate russe a Hryshyne dopo un lungo periodo di combattimenti. Riznykivka, Donec’k secondo il ministero per la difesa Russa è passata di mano ed ora è gestita dalle truppe di Mosca.

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok russo continua la sua offensiva nelle aree di Rizdvyanka, Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersa e Huliaipilske.

Sul fronte di Zaporižžja, si stanno svolgendo battaglie di posizione nelle aree di Stepnohirs’k, Luk’yanivs’ke, Mahdalynivka e Zapasne. Sulla strada Novovasylivka un morto e un ferito da attacco di drone ucraino.

Graziella Giangiulio

