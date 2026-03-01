CINA. Rimossi dall’Assemblea Nazionale del Popolo 19 delegati. Le purghe proseguono 

Il 26 febbraio 2026, il Comitato permanente della XIV Assemblea nazionale del popolo ha annunciato la sospensione di 19 delegati, tra cui l’ex comandante delle Forze di terra dell’Esercito popolare di liberazione, Li Qiaoming. Questa sospensione, secondo i media statali, è stata revocata dopo un’indagine. Tra i rimossi figurano 9 generali.

I cinque generali erano Li Wei, commissario politico della Forza di Supporto alle Informazioni; Li Qiaoming, comandante delle forze di terra; l’ex comandante della marina Shen Jinlong; l’ex commissario politico della marina Qin Shengxiang; e l’ex commissario politico dell’aeronautica Yu Zhongfu.

Sono stati rimossi anche il Generale Wang Donghai, commissario politico del Dipartimento di Mobilitazione per la Difesa Nazionale della Commissione Militare Centrale, e i generali Bian Ruifeng, Ding Laifu e Yang Guang.

La decisione è stata riportata dall’agenzia di stampa Xinhua e ha fatto seguito a precedenti notizie sui social media secondo cui Li Qiaoming era stato rimosso dal suo incarico di delegato all’Assemblea nazionale del popolo a causa di un’indagine in corso.

Li Qiaoming è un generale di alto rango dell’Esercito popolare di liberazione, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di comandante delle Forze di terra dell’Esercito popolare di liberazione, uno dei più grandi rami dell’esercito cinese.

Ha scalato i ranghi dell’esercito prima di diventare comandante delle Forze di terra e poi vice dell’Assemblea nazionale del popolo, una posizione tipicamente ricoperta da ufficiali militari di alto rango.

Fonti pubbliche indicano che il suo status di delegato è stato revocato nel corso di un’indagine, sebbene nell’annuncio non siano state specificate accuse penali formali o accuse specifiche.

La rimozione di 19 delegati in una singola sessione è significativa, ma non senza precedenti, nell’ambito delle campagne “anticorruzione” e “disciplina militare” in corso di Xi Jinping, volte a proteggere Xi da qualsiasi crescente opposizione, in particolare nell’esercito, l’unico organo in grado di orchestrare un colpo di stato.

Dal 2023, diversi ufficiali di alto rango dell’Esercito Popolare di Liberazione, dirigenti dell’industria della difesa e personalità politiche sono stati indagati o sospesi dai loro incarichi in base al sistema disciplinare interno del Partito Comunista. La terminologia ufficiale si riferisce in genere a “gravi violazioni della disciplina e della legge”, che in genere includono corruzione, slealtà politica, violazioni degli appalti o cattiva condotta di gruppo.

Formalmente, essere privati ​​del proprio status di delegato all’Assemblea Nazionale del Popolo non costituisce di per sé un reato. Priva una persona dei poteri legislativi e dell’immunità parlamentare, spesso segnalando l’avvio di un’indagine disciplinare o penale all’interno del Partito. Nel sistema cinese, le indagini sono solitamente condotte dalla Commissione Centrale per l’Ispezione Disciplinare del Partito Comunista e dagli organi disciplinari interni dell’esercito prima che venga annunciato qualsiasi procedimento penale formale.

Tommaso Dal Passo

