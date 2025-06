INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Deepsek opera dentro l’Esercito Popolare cinese

DeepSeek verrebbe impiegato in operazioni militari e di intelligence della Cina, ha dichiarato un alto funzionario statunitense, aggiungendo che la startup tecnologica cinese ha cercato di utilizzare società fittizie del Sud-est asiatico per accedere a semiconduttori di fascia alta che non possono essere spediti in Cina secondo le normative statunitensi.

“Sappiamo che DeepSeek ha fornito volontariamente e probabilmente continuerà a fornire supporto alle operazioni militari e di intelligence della Cina”, ha dichiarato a Reuters un alto funzionario del Dipartimento di Stato in un’intervista. “Questo sforzo va ben oltre l’accesso open source ai modelli di intelligenza artificiale di DeepSeek”, ha affermato il funzionario, parlando in condizione di anonimato per poter parlare di informazioni del governo statunitense.

La valutazione del governo statunitense sulle attività di DeepSeek e sui suoi legami con il governo cinese non è stata precedentemente riportata e arriva nel contesto di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Tra le accuse, il funzionario ha affermato che DeepSeek sta condividendo informazioni e statistiche degli utenti con l’apparato di sorveglianza di Pechino.

La legge cinese impone alle aziende che operano in Cina di fornire dati al governo quando richiesto. Ma l’insinuazione che DeepSeek lo stia già facendo probabilmente solleverà preoccupazioni sulla privacy e di altro tipo per le decine di milioni di utenti giornalieri dell’azienda in tutto il mondo. Gli Stati Uniti mantengono inoltre restrizioni sulle aziende che ritengono siano collegate al complesso militare-industriale cinese. I legislatori statunitensi hanno precedentemente affermato che DeepSeek, in base alle sue dichiarazioni sulla privacy, trasmette i dati degli utenti americani alla Cina tramite un'”infrastruttura back-end” connessa a China Mobile, un colosso cinese delle telecomunicazioni di proprietà statale.

L’azienda è inoltre citata più di 150 volte nei registri degli appalti dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese e di altre entità affiliate alla base industriale della difesa cinese, ha affermato il funzionario, aggiungendo che DeepSeek aveva fornito servizi tecnologici agli istituti di ricerca dell’Esercito Popolare di Liberazione.

L’azienda starebbe utilizzando espedienti per aggirare i controlli sulle esportazioni statunitensi per ottenere l’accesso a chip avanzati di produzione statunitense. Le conclusioni statunitensi riflettono un crescente scetticismo a Washington sul fatto che le capacità alla base della rapida ascesa di una delle principali aziende cinesi di intelligenza artificiale possano essere state esagerate e aver fatto ampio affidamento sulla tecnologia statunitense.

DeepSeek ha accesso a “grandi volumi” di chip H100 di fascia alta dell’azienda statunitense Nvidia. Dal 2022, questi chip sono soggetti a restrizioni all’esportazione da parte degli Stati Uniti a causa del timore di Washington che la Cina possa utilizzarli per migliorare le proprie capacità militari o per fare un passo avanti nella corsa all’intelligenza artificiale.

“Non supportiamo le parti che hanno violato i controlli sulle esportazioni statunitensi o che figurano nelle liste delle entità statunitensi”, ha dichiarato un portavoce di Nvidia in una dichiarazione, aggiungendo che “con gli attuali controlli sulle esportazioni, siamo di fatto fuori dal mercato cinese dei data center, che ora è servito solo da concorrenti come Huawei”.

DeepSeek ha affermato che due dei suoi modelli di intelligenza artificiale, elogiati dai dirigenti della Silicon Valley e dagli ingegneri delle aziende tecnologiche statunitensi, DeepSeek-V3 e DeepSeek-R1, sono alla pari con i modelli più avanzati di OpenAI e Meta. Gli esperti di intelligenza artificiale, tuttavia, hanno espresso scetticismo, sostenendo che i costi reali per l’addestramento dei modelli erano probabilmente molto superiori ai 5,58 milioni di dollari spesi dalla startup in potenza di calcolo. I funzionari statunitensi stavano indagando sull’eventuale accesso di DeepSeek a chip di intelligenza artificiale soggetti a restrizioni. DeepSeek possiede chip H100, acquistati dopo che gli Stati Uniti hanno vietato a Nvidia di venderli alla Cina, hanno riferito a Reuters tre fonti a conoscenza della questione, aggiungendo che il numero era di gran lunga inferiore ai 50.000 H100 che il CEO di un’altra startup di intelligenza artificiale aveva dichiarato a DeepSeek possiede in un’intervista di gennaio con CNBC. “La nostra verifica indica che DeepSeek ha utilizzato prodotti H800 acquisiti legalmente, non H100”, ha dichiarato un portavoce di Nvidia, rispondendo a una domanda di Reuters sul presunto utilizzo di chip H100 da parte di DeepSeek.

Anche la Cina è stata sospettata di aver trovato il modo di utilizzare da remoto chip avanzati statunitensi.

Sebbene l’importazione di chip avanzati Nvidia in Cina senza licenza violi le norme statunitensi sull’esportazione, le aziende cinesi sono comunque autorizzate ad accedere a quegli stessi chip da remoto nei data center di paesi non soggetti a restrizioni. Le eccezioni si verificano quando un’azienda cinese figura in una lista nera commerciale statunitense o quando l’esportatore di chip è a conoscenza del fatto che l’azienda cinese stia utilizzando i suoi chip per contribuire allo sviluppo di armi di distruzione di massa.

I funzionari statunitensi non hanno ancora inserito DeepSeek in alcuna lista nera commerciale statunitense e non hanno affermato che Nvidia fosse a conoscenza del lavoro di DeepSeek con l’esercito cinese.

Il ministero del Commercio malese ha dichiarato la scorsa settimana di aver avviato un’indagine per verificare se un’azienda cinese anonima nel paese stesse utilizzando server dotati di chip Nvidia per l’addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni e che stava verificando se fossero state violate leggi o regolamenti nazionali.

Luigi Medici

