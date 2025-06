CAMBOGIA. Bloccate le importazioni di petrolio tailandese. Si aggrava la situazione 

Il 23 giugno, la Cambogia ha iniziato a bloccare tutte le importazioni di carburante e gas dalla vicina Thailandia, l’ultima stretta commerciale tra i due Paesi da quando è scoppiata una disputa di confine quattro settimane fa.

La disputa è iniziata a fine maggio, quando un soldato cambogiano è stato ucciso lungo un tratto conteso del confine tra Cambogia e Thailandia, provocando una serie di sanzioni commerciali, diplomatiche e in materia di immigrazione. La disputa ha preso una piega inaspettata la scorsa settimana, quando l’ex primo Ministro Hun Sen ha fatto trapelare la registrazione di una telefonata avuta con il primo Ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra, il cui governo ha iniziato a vacillare a causa delle conseguenze, riporta Nikkei.

La Cambogia ha annunciato che bloccherà tutte le importazioni di carburante dalla vicina Thailandia, poiché le relazioni sono precipitate al punto più basso in oltre un decennio. Il primo Ministro Hun Manet ha annunciato la decisione domenica, pubblicando sui social media che entrerà in vigore a partire da mezzanotte, riporta al Jazeera.

Manet ha affermato che le compagnie energetiche saranno in grado di “importare da altre fonti in quantità sufficiente a soddisfare la domanda interna di carburante e gas” del Paese.

Separatamente, il 22 giugno, il Ministero degli Esteri cambogiano ha esortato i cittadini a non recarsi in Thailandia inutilmente. Contemporaneamente, il dipartimento degli affari consolari thailandese ha avvertito i thailandesi in Cambogia di evitare le “aree di protesta”.

L’escalation in corso tra i due Paesi è iniziata il mese scorso, dopo che un breve scambio di colpi di arma da fuoco nella zona di confine contesa ha ucciso un soldato cambogiano.

Per oltre un secolo, Cambogia e Thailandia si sono contese la sovranità in diversi punti non demarcati lungo il loro confine terrestre di 817 km, tracciato per la prima volta dalla Francia durante la colonizzazione della Cambogia nel 1907.

Ma dopo la morte del soldato, i due paesi hanno adottato diverse misure per proteggere i propri confini, annunciando entrambi la chiusura di valichi di frontiera e valichi di frontiera.

La disputa di confine ha creato un’ampia ondata di disordini politici dopo una telefonata fatta trapelare mercoledì scorso tra il primo Ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra e l’ex leader cambogiano Hun Sen, che continua a esercitare una forte influenza nel suo paese. Durante la chiamata, il premier thailandese ha dichiarato a Hun Sen di essere sotto pressione interna e lo ha esortato a non ascoltare “la parte opposta”, incluso un importante comandante militare thailandese al confine.

Poco dopo la fuga di notizie, un importante partner della coalizione, il partito Bhumjaithai, ha abbandonato l’alleanza di governo, mettendo a rischio la carica di premier di Paetongtarn. Domenica 22 giugno, tuttavia, la leader thailandese ha dichiarato che tutti i partner della coalizione hanno promesso sostegno al suo governo, che, a suo dire, cercherà di mantenere la stabilità politica per affrontare le minacce alla sicurezza nazionale.

Dopo un incontro con i partner della coalizione, ha dichiarato: “Il Paese deve andare avanti. La Thailandia deve unirsi e promuovere politiche per risolvere i problemi della popolazione”.

È stata comunque indetta una manifestazione per il 28 giugno per chiedere le dimissioni di Paetongtarn, figlia dell’influente ex primo Ministro Thaksin Shinawatra.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/