ZIMBABWE. Monete d’oro contro l’inflazione

La Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) ha rilasciato questa settimana altre 2.000 monete d’oro sul mercato, dopo il successo del lancio della scorsa settimana, durante il quale tutte le 1.500 monete rilasciate sono state esaurite.

La RBZ ha lanciato le monete d’oro il 25 luglio come riserva di valore in seguito al continuo deprezzamento del dollaro locale dello Zimbabwe e sia le aziende che i singoli acquirenti non hanno perso tempo ad acquistarle.

John Mangudya, governatore della banca centrale, ha dichiarato lunedì che la maggior parte delle monete è stata acquistata in valuta locale. «Un totale di 1.500 monete d’oro è stato venduto dagli agenti della banca durante la prima settimana di immissione sul mercato, con l’85% acquistato in valuta locale e il restante 15% in valuta estera».

Altre 2.000 monete sono state immesse sul mercato nella settimana che inizia il 1° agosto ha dichiarato Mangudya. L’introduzione delle monete d’oro ha suscitato sentimenti contrastanti, con alcuni osservatori che hanno affermato che si tratta di un’iniziativa elitaria che esclude i gruppi a basso reddito. Le monete sono state immesse sul mercato al prezzo di 1.823,83 dollari statunitensi per pezzo, che è ben al di là della portata di molti cittadini dello Zimbabwe.

Il membro dell’MPC, Percy Gwanyanya, ha dichiarato al Sunday Mail che le monete erano uno strumento che la RBZ stava utilizzando per ripulire la liquidità in eccesso che era nelle mani di pochi imprenditori, investitori istituzionali e fondi pensione.

Ricordiamo che la stessa banca centrale del Paese africano ha aumentato il tasso di riferimento dall’80% al 200% a causa della forte inflazione, che ha raggiunto il 192%. Dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, il tasso di inflazione dello Zimbabwe è passato dal 66% a oltre il 130% a maggio. In due mesi, è aumentato ancora fino a sfiorare il duecento per cento. Lo stesso mese, il ministro delle Finanze Mthuli Ncube ha dichiarato che il GVT non avrebbe esitato a intervenire per ammortizzare l’aumento dei prezzi e la volatilità del tasso di cambio. I cittadini dello Zimbabwe sono ancora in attesa di misure governative. Nel frattempo, lo spettro dell’iperinflazione incombe sul Paese.

Nel 2008-2009 l’iperinflazione ha raggiunto il 500 miliardi di euro, secondo il Fondo Monetario Internazionale, e ha devastato il Paese. All’epoca, le banconote da 100.000 miliardi di dollari dello Zimbabwe non erano sufficienti per comprare i generi alimentari di base.

Anna Lotti