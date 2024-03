YEMEN. Socotra: la base missilistica USA che nessuno vuole

Mentre tutti hanno gli occhi puntati su Gaza, nelle aree adiacenti in Yemen rischia di iniziare un’altra guerra contro gli Emirati Arabi Uniti. Il 20 marzo ufficialmente l’America annuncia di aver inviato sistemi missilistici sull’isola yemenita di Socotra, a darne notizia un funzionario della difesa americano, notando che vi sono forze militari affiliate agli Emirati Arabi Uniti e all’Arabia Saudita. I sistemi di difesa aerea sull’isola di Socotra, che è sotto il controllo degli Emirati serviranno per proteggere Israele.

Gli yemeniti filo Houthi sono insorti così come anche gli yemeniti non Houti. Secondo le fonti l’installazione militare americana a Socotra è avvenuta con il benestare del Consiglio di transizione e del governo di Ahmad Awad bin Mubarak.

Il primo a insorgere contro l’installazione di difesa missilistica è stato lo sceicco Ali Salem Al-Harizi: “Non permetteremo che Socotra continui a rimanere sotto l’occupazione emiratino-saudita. Socotra e Al-Mahra sono due occhi in una testa, e Socotra era la capitale dell’antico stato di Al-Mahra e da esso veniva amministrata. La liberazione di Socotra è inevitabile e necessaria, e avverrà al momento giusto, e l’attesa non sarà lunga”

Al-Mahra è un governatorato dello Yemen nella regione dell’antico Sultanato di Mahra. Il suo capoluogo è al-Ghayda e proprio nella regione yemenita è nato un comitato sit-in Al-Mahra: contro la base statunitense a Socotra.

“L’annuncio dell’America di rafforzare un sistema missilistico nell’arcipelago di Socotra è una violazione della sovranità nazionale e un’occupazione straniera che è respinta da tutte le leggi internazionali e internazionali, e noi la respingiamo categoricamente” ha detto lo sceicco.

Il timore degli yemeniti è che l’annuncio americano della sua presenza a Socotra insieme agli Emirati Arabi Uniti dimostra in particolare che l’interesse degli Emirati Arabi Uniti per Socotra ha dimensioni a lungo termine, una storia nota agli yemeniti.

Account social vicino agli Houthi in merito hanno scritto: “Se l’America ha avuto per anni una base militare segreta a Socotra, allora Israele ha certamente una presenza militare sotto la stessa copertura degli Emirati…!! Dobbiamo muoverci tutti insieme contro la militarizzazione delle nostre isole e del nostro governatorato, e siamo tutti pronti a espellere gli Emirati Arabi Uniti, poiché sono loro che portano le basi a Socotra e militarizzano l’arcipelago”. “ Chiediamo a tutte le persone onorevoli del paese in generale, e agli sceicchi e ai leader di Socotra e a tutto il suo popolo in particolare, di restare uniti contro questa nuova tendenza americana di portare basi militari sull’isola e di inserirla nella fornace dei conflitti”.

Il 21 marzo lo sceicco degli sceicchi di Socotra, Sheikh Issa Salem bin Yaqut Al-Socotra, in un messaggio al popolo yemenita ha detto: “Da oggi dichiareremo guerra e faremo appello ai nostri onorevoli e liberi fratelli yemeniti affinché il nostro obiettivo e la nostra richiesta sia quello di espellere l’occupante emiratino-saudita dallo Yemen”. Gli sceicchi si sono per ora rivolti al Consiglio di Transizione del Consiglio di Presidenza.

Nella social sfera ci sono già richieste popolari yemenite alle forze armate di Sanaa di inserire la base militare tra gli obiettivi delle prossime operazioni. Con questa mossa gli Stati Uniti rischiano di compattare etnie frammentate che popolano lo Yemen sotto il cappello Houthi e lontano dal governo di Sanaa.

Ricordiamo che l’isola di Socotra, è stata inclusa dall’UNESCO nell’elenco dei siti marini globali di importanza biologica, e che è classificata da organizzazioni ambientaliste internazionali e internazionali, attivisti ed esperti ambientali come uno dei siti più importanti di “diversità ambientale” unica ”, come nessun altro sito al mondo.

Anna Lotti

