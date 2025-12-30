YEMEN. Riyadh attacca il porto di Mukalla e le navi degli Emirati

L’Arabia Saudita ha bombardato il 30 dicembre la città portuale di Mukalla, in Yemen, dopo l’arrivo di un carico di armi dagli Emirati Arabi Uniti destinato alle forze separatiste nel paese, e ha avvertito di considerare le azioni degli Emirati come “estremamente pericolose”.

L’attentato è avvenuto dopo giorni di tensioni per l’avanzata delle forze separatiste note come Consiglio di Transizione Meridionale, sostenute dagli Emirati. Nonostante l’avvertimento, il Consiglio e i suoi alleati hanno rilasciato una dichiarazione a sostegno della presenza degli Emirati Arabi Uniti, nonostante altri alleati dell’Arabia Saudita chiedessero il ritiro delle forze emiratine dallo Yemen entro 24 ore, riporta AP.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno separatamente chiesto “moderazione e saggezza”, contestando le accuse di Riyadh nei loro confronti. Non hanno affermato che si sarebbero ritirati dallo Yemen come richiesto. Lo scontro minacciava di aprire un nuovo fronte nella decennale guerra in Yemen, con le forze alleate contro gli Houthi sostenuti dall’Iran che avrebbero potuto rivoltarsi l’una contro l’altra nella nazione più povera del mondo arabo, da tempo tormentata da carestia e malattie.

Ha inoltre ulteriormente teso i legami tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, nazioni confinanti nella penisola arabica che si sono sempre più confrontate su questioni economiche e politiche regionali, in particolare nella più ampia regione del Mar Rosso.

Un comunicato militare diffuso dall’agenzia di stampa statale Saudi Press Agency ha annunciato gli attacchi, che, secondo l’agenzia, sono avvenuti dopo l’arrivo di navi da Fujairah, una città portuale sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti: ”L’equipaggio delle navi aveva i dispositivi di localizzazione disattivati ​​a bordo e ha scaricato una grande quantità di armi e veicoli da combattimento a supporto delle forze del Consiglio di Transizione Meridionale”, si legge nel comunicato. “Considerando che le suddette armi costituiscono una minaccia imminente e un’escalation che minaccia la pace e la stabilità, l’Aeronautica Militare della Coalizione ha condotto questa mattina un attacco aereo limitato che ha preso di mira armi e veicoli militari scaricati dalle due navi a Mukalla”, ha aggiunto. Non è chiaro se ci siano state vittime nell’attacco.

Il Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, poche ore dopo, ha negato di aver spedito armi, ma ha ammesso di aver inviato i veicoli “per l’uso da parte delle forze degli Emirati Arabi Uniti operanti in Yemen”. Gli Emirati Arabi Uniti avevano ritirato le loro forze dallo Yemen anni prima. Ha inoltre affermato che l’Arabia Saudita era a conoscenza della spedizione in anticipo: ”Questi sviluppi sollevano legittimi interrogativi su come gestirli e sulle loro ripercussioni, in una fase che richiede i massimi livelli di coordinamento, moderazione e saggezza, tenendo conto delle attuali sfide e minacce alla sicurezza”, ha aggiunto il Ministero.

Le forze anti-Houthi dello Yemen hanno dichiarato lo stato di emergenza martedì, interrompendo la loro cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti e ordinando a tutte le forze emiratine presenti nel loro territorio di evacuare entro 24 ore. Hanno imposto un divieto di 72 ore su tutti i valichi di frontiera nel territorio in loro possesso, nonché sugli ingressi in aeroporti e porti marittimi, ad eccezione di quelli consentiti dall’Arabia Saudita.

Il canale di notizie satellitare AIC del Consiglio ha trasmesso immagini delle conseguenze dell’attacco, ma ha evitato di mostrare i danni ai veicoli blindati vicino al porto: ”Questa ingiustificata escalation contro i porti e le infrastrutture civili non farà che rafforzare le richieste popolari di un’azione decisa e della dichiarazione di uno Stato sud-arabico”, ha affermato l’emittente.

L’attacco ha probabilmente preso di mira una nave identificata come la Greenland, una nave roll-on/roll-off battente bandiera di St. Kitts. I dati di tracciamento hanno mostrato che la nave era a Fujairah il 22 dicembre ed è arrivata a Mukalla domenica. La seconda nave non è stata immediatamente identificata.

I filmati trasmessi successivamente dalla televisione di stato saudita, apparentemente ripresi da un aereo di sorveglianza, avrebbero mostrato i veicoli blindati spostarsi dalla nave attraverso Mukalla verso un’area di sosta. La tipologia dei veicoli corrispondeva a quella dei filmati sui social media.

Mukalla si trova nel governatorato di Hadramout, in Yemen, che il Consiglio aveva sequestrato nei giorni scorsi. La città portuale si trova a circa 480 chilometri a sud-est di Mukalla.

Maddalena Ingrao

