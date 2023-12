YEMEN. L’ONU sospende gli aiuti alimentari

Il Programma alimentare mondiale, WFP, delle Nazioni Unite ha dichiarato, nei giorni scorsi, di essere stato “costretto a sospendere” la distribuzione di cibo a milioni di persone che vivono nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi.

Il WFP ha affermato di non essere riuscito a raggiungere un accordo con le autorità de facto della capitale Sanaa, nonostante i colloqui durati tutto l’anno per ridurre le operazioni, riporta The National.

«Questa difficile decisione, presa in consultazione con i donatori, arriva dopo quasi un anno di negoziati durante i quali non è stato raggiunto alcun accordo, per ridurre il numero di persone servite da 9,5 milioni a 6,5 milioni», si legge in una nota.

Le scorte alimentari nelle aree sotto il controllo degli Houthi “sono ormai quasi completamente esaurite e la ripresa dell’assistenza alimentare, anche con un accordo immediato, potrebbe richiedere fino a quattro mesi a causa dell’interruzione della catena di approvvigionamento”, ha affermato il WFP.

Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha detto che il WFP ha tentato senza successo di “istituire un sistema che sia sicuro e responsabile per gli aiuti che arrivano” alle aree controllate dai ribelli.

La guerra nello Yemen è iniziata quando gli Houthi hanno preso Sanaa nel 2014. Da allora, più di 150.000 persone sono state uccise dalla violenza e tre milioni sono state sfollate.

Il WFP ha affermato che continuerà i suoi progetti di nutrizione e alimentazione scolastica, per limitare l’impatto della pausa nella distribuzione alimentare.

Nelle aree dello Yemen controllate dal governo, il WFP ha affermato che la distribuzione generale continuerà “con una maggiore attenzione alle famiglie più vulnerabili”.

«Una simile definizione delle priorità si sta verificando in quasi la metà delle operazioni del WFP in tutto il mondo, mentre l’agenzia si trova ad affrontare il difficile panorama finanziario che l’intero settore umanitario si trova ad affrontare», ha aggiunto.

Maddalena Ingroia

