YEMEN. Chi controlla cosa nel paese degli Houthi 

Il conflitto in Yemen è entrato in una nuova fase, con fazioni rivali che consolidano il controllo su diverse parti del paese, sollevando preoccupazioni per una più profonda frammentazione politica e una divisione di fatto, affermano gli esperti.

Gli ultimi sviluppi si verificano mentre il Consiglio di Transizione Meridionale (STC) ha intensificato e consolidato la sua campagna nello Yemen meridionale e orientale, e ha lanciato questa settimana una nuova operazione militare nella provincia di Abyan, riporta Anadolu Agency.

Lo Yemen è stato unificato nel 1990, ma le controversie politiche nel sud hanno successivamente alimentato rinnovate istanze secessioniste, in particolare dopo lo scoppio dell’attuale guerra civile nel 2014.

Attualmente è sotto il controllo effettivo di diverse amministrazioni, tra cui gli Houthi, il Consiglio Presidenziale di Leadership (PLC) e lo STC.

Secondo le stime di Independent Arabia, lo STC controlla attualmente circa il 52% del territorio yemenita. Gli Houthi ne detengono circa il 33%, mentre circa il 10% rimane sotto il controllo del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale e delle sue forze alleate. Il restante 5% è controllato dalle forze fedeli a Tareq Saleh, nipote dell’ex presidente Ali Abdullah Saleh.

Di seguito una panoramica dell’attuale controllo territoriale nel paese dilaniato dalla guerra:

La presa dell’STC sul sud e sull’est

L’STC, il principale gruppo separatista meridionale dello Yemen, rivendica il controllo su quasi tutti i governatorati del sud e dell’est del paese.

All’inizio di questo mese, ha conquistato due governatorati di importanza strategica, Hadramout e al-Mahrah, espandendo il controllo su giacimenti petroliferi, impianti energetici, una linea costiera strategica e la città di Seiyun, un importante centro urbano e amministrativo.

“Cercando di espandere la propria influenza su Hadramout – la provincia più grande del paese e un’importante regione produttrice di petrolio – e al-Mahrah, l’STC sembra cercare di consolidare il controllo militare e politico su gran parte dello Yemen meridionale”, ha dichiarato la Grand Valley State University.

Secondo le stime di Independent Arabia, l’STC controlla attualmente il 52% del territorio dello Yemen. Con la sua espansione verso est, l’STC ora controlla quasi tutto il territorio dell’ex stato dello Yemen del Sud, affermano gli esperti.

Il Sana’a Center for Strategic Studies, ha anche osservato che l’STC ha assunto il controllo di tutto quello che era noto come Yemen del Sud prima dell’unificazione del 1990, ovvero due terzi della superficie del paese.

Nel frattempo, militarmente, le città lungo la costa di Hadramout, tra cui Mukalla e la storica città portuale di Ash Shihr, sono controllate dalle Forze d’Elite di Hadramout, allineate all’STC.

Gli Houthi dominano il nord

Mentre l’STC controlla gran parte del territorio dello Yemen, gli Houthi hanno il controllo delle zone più popolose del paese.

Secondo Independent Arabia, la loro area di influenza nel paese è stimata intorno al 33%. Gli Houthi mantengono un controllo saldo sulle aree più popolose del nord, tra cui la capitale Sana’a, Ibb, Dhamar e diverse altre province settentrionali.

Questo include lo Yemen settentrionale e nord-occidentale, nonché ampie zone della provincia di Al Hudaydah lungo la costa del Mar Rosso.

Sebbene il territorio sotto il controllo degli Houthi rappresenti una quota minore della superficie totale dello Yemen rispetto al sud e all’est, comprende la maggior parte della popolazione, degli enti statali e delle principali istituzioni economiche del paese.

Controllo limitato del PLC e delle forze alleate

Il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, ora operante sotto il PLC, esercita un controllo limitato e frammentato.

Secondo le stime di Independent Arabia, il PLC e le sue forze alleate controllano circa il 10% del territorio yemenita. Le aree più significative sotto il controllo delle sue forze alleate includono una provincia chiave per la produzione di petrolio e gas nel nord-est dello Yemen e alcune zone nel sud-ovest.

Il PLC è stato istituito nel 2022 ed è attualmente presieduto da Rashad al-Alimi. Le forze allineate al governo, molte delle quali legate al partito Islah, mantengono l’influenza su queste aree.

Il controllo di Saleh sulla costa del Mar Rosso

Lungo la costa occidentale dello Yemen, Tareq Saleh comanda forze che controllano parti della costa del Mar Rosso, comprese le aree a sud di Al Hudaydah e la città portuale di Mokha.

Sebbene geograficamente limitate, queste aree sono strategicamente significative per la loro vicinanza allo stretto di Bab al-Mandab, una rotta marittima vitale per il mondo. Le forze di Saleh, chiamate anche Forze di Resistenza Nazionale Yemenita, sono formalmente allineate alla coalizione anti-Houthi. Le sue forze controllano circa il 5% del territorio dello Yemenia.

Gli esperti ritengono che gli sviluppi attuali rappresentino un punto di svolta nel conflitto: lo Yemen sta già sperimentando la realtà di quasi quattro governi o amministrazioni politiche de facto, il che aggrava ulteriormente la divisione politica del Paese ed è probabile che tali sviluppi politici negativi in ​​Yemen abbiano effetti di ricaduta sulla stabilità politica ed economica regionale.

