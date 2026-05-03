YEMEN. Bloccata rete di spionaggio statunitense-israeliana saudita 

Il Ministero dell’Interno di Aden il 29 aprile ha rivelato le attività di una rete rete di spionaggio e dei suoi uomini affiliata alla sala operativa congiunta del USA-KSA-Israele in un video.

Trentasei minuti di video in cui il ministro per gli Interni del governo di Aden, Generale Ibrahim Haidan, riconosciuto a livello internazionale, spiega come è arrivato all’arresto di una rete di spionaggio affiliata a una sala operativa congiunta tra i servizi segreti americani, il Mossad israeliano e i servizi segreti sauditi, con base in territorio saudita.

Il Ministero dell’Interno rivela le attività di alcuni elementi affiliati alla rete di spionaggio che Israele, Stati Uniti e Arabia Saudita utilizzavano per attuare i loro piani volti a distogliere lo Yemen dalla sua posizione e a indirizzarlo contro la causa palestinese. Il piano a detta del Ministero per gli Interni di Aden è fallito.

Gli elementi affiliati alla rete di spionaggio erano coinvolti in attività di monitoraggio, raccolta di informazioni sensibili e fornitura di coordinate di numerose infrastrutture vitali, di sicurezza e militari a beneficio della sala operativa congiunta dell’intelligence USA-KSA- Israele durante la battaglia per il sostegno dello Yemen a Gaza.

Sulla base di tali informazioni e coordinate fornite dagli elementi criminali, i coordinatori della rete ha condotto attacchi contro alcune infrastrutture, causando morti e feriti tra il popolo yemenita.

Inoltre, gli ufficiali che lavoravano nella sala operativa congiunta dell’intelligence USA-KSA-Israele, tramite mercenari a loro affiliati, si sono adoperati per reclutare elementi tra il personale militare e coloro che avevano la capacità di ottenere le informazioni necessarie. Alcuni di loro sono stati convocati nella capitale saudita Riyadh per incontrare ufficiali dell’intelligence saudita e straniera e fornire loro gli strumenti per aiutarli nelle attività di spionaggio.

Gli elementi hanno utilizzato diversi metodi per svolgere i loro compiti assegnati, tra cui ottenere informazioni indirettamente da consigli ed eventi pubblici, costruire relazioni con funzionari governativi o i loro familiari; con l’obiettivo di raccogliere quante più informazioni possibili sulle capacità militari, i movimenti dei leader militari e civili dello Stato, gli incontri, i luoghi di ritrovo, i luoghi di lavoro e le residenze.

Lucia Giannini

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