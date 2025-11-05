YEMEN. Al Qaeda ritorna al fianco degli Houthi

Da quando nel 2014 la capitale Sana’a è caduta sotto il controllo degli Houti, lo Yemen è entrato in una fase di stallo politico-militare bipolare all’interno del quale attori interni ed internazionali cercano di acquisire o riacquisire un proprio status di legittimità. Nell’area della capitale, Sana’a, ad ovest del Paese, gli Houti (noti anche come Ansar Allah, i Partigiani di Dio), minoranza Sciita Zaydita, sembrano godere di un vantaggio strategico data la loro posizione privilegiata sullo stretto di Bab el-Mandeb.

Circa trecento chilometri a sud, nella città di Aden, il Governo di Transizione del Sud, in fuga dalla capitale, sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Arabia Saudita e riconosciuto dalla Comunità Internazionale, ha istituito la sua capitale ad interim. In questo scenario, un terzo attore sembra essere destinato, ancora una volta, a modificare i delicati equilibri.

Dopo anni di battaglie, dal 2022, al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP) è scomparsa dalla prima linea del conflitto contro gli Houthi, ritirandosi in un periodo di apparente inattività. Questo improvviso cambiamento ha sollevato interrogativi diffusi sulla natura delle relazioni tra le due parti. La de-escalation riflette, infatti, degli interessi reciproci.

Gli Houthi hanno ottenuto stabilità interna e un miglioramento della sicurezza, mentre AQAP ha ottenuto risorse e supporto militare e umano che le hanno permesso di avanzare verso i confini meridionali. Un accordo o, quantomeno, un’intesa tra Houti ed al-Qaeda appare verosimile alla luce dei recenti attacchi contro l’esercito regolare dello Yemen di Aden.

AQAP, attraverso un comunicato rilasciato dalle sue fondazioni mediatiche, al-Malahem Media e Ansar al-Sharia, ha rivendicato un attacco contro un edificio governativo, nell’area di al-Mahfad,nel governatorato di Abyan, nello Yemen del sud, sua antica area di combattimenti. L’edificio era stato trasformato, dall’esercito regolare yemenita di Aden (chiamati da al-Qaeda i mercenari degli Emirati Arabi Uniti), in una caserma militare e nel quartier generale della Prima Brigata di Supporto e Rinforzoche include anche un centro di comando per droni.

Secondo le fonti ufficiali l’attacco, effettuato tramite due autobombe che hanno aperto la strada ad un’unità di combattimento Istishadi (combattenti suicidi), avrebbe causato almeno venticinque tra morti e feriti, anche se AQAP ritiene che siano molti di più. Atef al-Majoji, comandante della brigata militare presa di mira, da parte sua, sostiene che le sue forze sono riuscite a respingere con successo l’attacco senza però dichiarare il numero delle vittime. Probabilmente, da quanto emerge dall’analisi di altre fonti social media, l’operazione, oltre ad un elevato numero di vittime, ha causato anche la parziale distruzione della base e la completa distruzione dei veicoli militari nelle vicinanze dell’esplosione.

Se effettivamente un accordo tra al-Qaeda e gli Houti sia stato raggiunto e quale siano i termini di questo accordo è ancora dato non noto e al momento non verificabile. Ciò che è chiaro è che al-Qaeda resta una mina vagante nell’area in grado di ridefinire gli equilibri tra le fazioni in campo dopo anni di guerra civile, ingerenze estere e crisi umanitarie.

Leonardo Fabrizio

