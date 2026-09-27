Xi JinpingCina e Stati Uniti possono “ottenere vantaggi reciproci attraverso una cooperazione pragmatica”

Il 24 settembre il Presidente Xi Jinping è arrivato negli Stati Uniti per la sua visita ufficiale, come riportato dai media internazionali è stato accolto direttamente dal Presidente Trump presso la pista della Joint Base Andrews. Nel corso della giornata di incontri i due capi di Stato hanno affrontato diversi dossier.

Come riferito dall’agenzia di stampa cinese Xinhua il Presidente Xi Jinping ha sottolineato come il nuovo posizionamento delle relazioni sino-americane incarni le aspettative per il futuro ed “un passo importante verso un corretto modo di interagire tra i due Paesi”, ribadendo la necessità di tradurre in azioni concrete tale visione mantenendo come punti fermi la cooperazione, una “competizione moderata” e “divergenze gestibili”. Il presidente cinese, secondo l’agenzia Xinhua, ha aggiunto che Cina e Stati Uniti possono “ottenere vantaggi reciproci attraverso una cooperazione pragmatica, sostenersi a vicenda in una competizione sana, appianare le divergenze cercando punti in comune pur mantenendo le differenze, e costruire la pace attraverso la fiducia reciproca”, sottolineando come ciò possa essere vantaggioso per i popoli di entrambe le nazioni e d il mondo intero.

Per quanto riguarda le questioni legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, Xi Jinping ha affermato che la competizione tra i due Stati nel settore, questa non dovrebbe costituire un ostacolo alla cooperazione, ribadendo che i due Paesi invece che assumere un atteggiamento difensivo, dovrebbero sfruttare i rispettivi punti di forza, proseguendo con il dialogo sull’IA “collaborando per prevenire l’uso improprio e abusivo di questa tecnologia”, ribadendo ancora una colta come sia “necessario mantenere il controllo umano sulle tecnologie di intelligenza artificiale, attenendosi a un approccio incentrato sull’uomo e orientato al progresso e al bene, affinché l’intelligenza artificiale sia al servizio del progresso dell’umanità”.

Xi Jinping ha, inoltre, ribadito la politica dell’ “Unica Cina” auspicando che la controparte statunitense “mantenga la corretta posizione di opposizione all’«indipendenza di Taiwan», gestisca con prudenza la questione di Taiwan e getti solide basi per la cooperazione strategica tra Cina e Stati Uniti e per lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi”. Il Presidente della Repubblica Popolare Cinese ha anche rivelato che le consultazioni tra le delegazioni economiche ha portato alla stipula di un nuovo accordo commerciale.

Sull’isola di Taiwan la visita di stato negli Stati Uniti è stata seguita con molto interesse. La testata taiwanese China Times (Zhongguo Shibao) riporta le riflessioni dell’ex deputato Guo Zhengliang, intervenuto nel programma Xinwen dabai hua. Questi facendo riferimento alle parole del Segretario di Stato americano Marco Rubio sottolinea come le élite statunitensi abbiano completamente accolto e fatto propri i termini e i toni della comunicazione della Repubblica Popolare (“relazioni strategiche stabili e costruttive, la grande rinascita della nazione cinese che può contribuire alla grandezza degli Stati Uniti”). Secondo l’ex deputato, inoltre, dei sei temi principali affrontati dai due capi di Stato, dazi, intelligenza artificiale, terre rare, appalti, Iran e Taiwan, questi ultimi due sarebbero a suo parere quelli più importanti, in quanto costituiscono “oggetto di negoziati geopolitici”. La testata taiwanese riporta che secondo Guo gli Stati Uniti dovrebbero avere ben presente che l’aiuto che richiederanno alla RPC in merito alla questione iraniana sarà direttamente proporzionale a ciò che dovranno concedere sulla questione di Taiwan, “questa volta la Cina continentale ha posto come condizione che gli Stati Uniti si oppongano esplicitamente all’indipendenza di Taiwan, senza limitarsi a dire che non la sostengono”. Come sottolineato dal China Times, resterebbe comunque da vedere se la posizione degli Stati Uniti resterà coerente con le dichiarazioni e quanto ciò influenzerà un futuro incontro tra le parti. La testata taiwanese sottolinea, inoltre, come secondo Guo Zhengliang, in base alle stime generali non ci sia più spazio per l’approvazione di vendite di armi entro la fine dell’anno; anche la consegna di armamenti di grande entità ne risentirà” (ad esempio non si sa quanti F 16 verranno effettivamente consegnati), ed anche il transito del presidente taiwanese Lai Ching-te negli Stati Uniti durante la sua visita in Sud America (prevista per la fine dell’anno) sarebbe in dubbio.

La stessa testata taiwanese ha riportato che il 25 settembre il Ministero degli Esteri della Repubblica di Cina (Taiwan), in risposta alle affermazioni di Xi Jinping, aveva sottolineato come “la sovranità di Taiwan appartiene a tutto il popolo di Taiwan; il Partito Comunista Cinese non ha il diritto di rappresentare il popolo di Taiwan e il futuro di Taiwan può essere deciso solo dal popolo di Taiwan in modo democratico”. Nello steso articolo il China Times riporta l’analisi dell’ex ambasciatore statunitense in Cina e analista senior per la Cina presso Eurasia Group, Jeremy Chan, che sottolinea come un passaggio da “non sostenere” ad “opporsi” nella posizione degli Stati Uniti in merito all’indipendenza di Taiwan potrebbe essere “utilizzata da Pechino per trovare un pretesto per agire sulla questione di Taiwan, ricordando che gli Stati Uniti si sono sempre espressi chiaramente contro tale indipendenza”, erodendo in tal modo l’ambiguità strategica statunitense riguardo la possibilità di un intervento americano in difesa dell’isola-stato. La testata taiwanese sottolinea come, sebbene ad oggi non ci siano segnali che indichino la volontà dell’amministrazione Trump di voler assecondare Pechino su questo tema, gli alleati degli Stati Uniti nell’area, come il Giappone, “nutrono da tempo il timore che Trump possa scambiare il sostegno a Taiwan con vantaggi economici o geopolitici nei confronti della Cina”.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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