WATER WAR. La Cina ha il sistema idrico più grande al mondo

“La Cina ha costruito il sistema infrastrutturale per la conservazione delle acque più grande e completo al mondo, a beneficio della popolazione più numerosa al mondo”, ha dichiarato il 29 settembre a Pechino il Ministro delle Risorse Idriche Li Guoying.

Li ha rilasciato queste dichiarazioni durante un briefing alla stampa sui risultati ottenuti in Cina nello sviluppo delle infrastrutture per la conservazione delle acque durante il periodo del 14° Piano Quinquennale, 2021-2025, riporta la tv di Stato, CCTV.

“Nel 2022, gli investimenti nella costruzione di infrastrutture per la conservazione delle acque hanno superato per la prima volta la soglia di mille miliardi di yuan (circa 140 miliardi di dollari USA) e hanno continuato a battere i record storici per tre anni consecutivi, raggiungendo 1.352.900 miliardi di yuan nel 2024. Si prevede che l’investimento totale durante il periodo del 14° Piano Quinquennale supererà i 5.400 miliardi di yuan, 1,6 volte quello del periodo del 13° Piano Quinquennale”, ha affermato il Ministro cinese.

“Dall’inizio del 14° Piano Quinquennale, sono stati avviati 172 importanti progetti di conservazione delle risorse idriche. La disposizione, la struttura, la funzione e l’integrazione del sistema di infrastrutture per la conservazione delle risorse idriche sono state ottimizzate a un ritmo accelerato”, ha affermato il Ministro.

Questo rapido sviluppo non solo ha migliorato l’efficienza e la resilienza dei sistemi di gestione delle risorse idriche, ma ha anche gettato solide basi per la futura sicurezza idrica e la crescita sostenibile in tutto il Paese, secondo il ministro.

“Entro la fine del 2024, la Cina ha costruito 95.000 bacini idrici, 200 progetti di derivazione idrica di grandi e medie dimensioni, 6.924 distretti irrigui di grandi e medie dimensioni e 318.000 chilometri di argini, formando il sistema infrastrutturale per la conservazione delle risorse idriche più grande e completo al mondo, a beneficio della popolazione più numerosa”, ha affermato Li.

