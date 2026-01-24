VIETNAM. To Lam vuole fare come Xi Jinping: capo del partito e dello Stato 

Venerdì, il leader massimo vietnamita, To Lam, è stato riconfermato all’unanimità alla guida del Partito Comunista al potere per i prossimi cinque anni dal comitato centrale, promettendo riforme per accelerare la crescita di una nazione dipendente dalle esportazioni.

In una decisione ampiamente attesa, il 68enne Lam è stato rieletto alla carica più influente dello Stato monopartitico da tutti i 180 membri di un comitato di recente formazione al termine di un congresso che si tiene ogni cinque anni per definire obiettivi chiave e prendere decisioni sulla leadership, riporta Reuters.

Considerato un audace riformista, Lam ha dichiarato al congresso di volere ulteriori riforme, anche all’interno del partito che ha governato il Vietnam senza opposizione per decenni, per promuovere un sistema basato su “integrità, talento, coraggio e competenza”.

All’inizio di questa settimana, rivolgendosi ai delegati del Congresso, Lam ha promesso una crescita annua superiore al 10% per tutto il decennio, un obiettivo adottato in una risoluzione del partito venerdì.

L’indice azionario di riferimento del Vietnam è cresciuto di quasi il 40% lo scorso anno e quest’anno è in rialzo del 5,5%, sebbene sia sceso dello 0,6% venerdì.

Da quando ha assunto la carica di capo del partito a metà del 2024, Lam ha guidato una rapida crescita, sostenuta da ampie riforme e tagli alla burocrazia che gli hanno procurato sia sostegno che critiche, mentre decine di migliaia di dipendenti pubblici hanno perso il lavoro.

Consapevole del malcontento, Lam si è mosso tempestivamente per assicurarsi il sostegno delle fazioni rivali all’interno del partito, tra cui il potente esercito, secondo funzionari a conoscenza del processo.

Mentre crescevano le preoccupazioni sui suoi piani di rafforzare i conglomerati privati ​​a scapito delle aziende statali, Lam ha emanato una direttiva prima del congresso del partito sottolineando il “ruolo guida” delle imprese statali, tra cui il gigante delle telecomunicazioni e della difesa Viettel, controllato dall’esercito.

Lam, in qualità di ministro della sicurezza dello Stato, aveva manovrato abilmente per raggiungere l’apice del sistema politico vietnamita nel 2024, quando il suo defunto predecessore Nguyen Phu Trong stava affrontando problemi di salute prolungati.

Rivolgendosi al Congresso dopo la sua rielezione, Lam ha affermato che avrebbe mantenuto l’unità del partito. Sta anche cercando di diventare presidente del Vietnam, una carica attualmente ricoperta da un generale dell’esercito, e la decisione dovrebbe essere annunciata in seguito.

La rielezione di Lam a capo del partito invia un messaggio rassicurante agli investitori stranieri che apprezzano la stabilità politica. Tuttavia, il suo tentativo di combinare i due ruoli principali, come ha fatto Xi Jinping nella vicina Cina, potrebbe rappresentare un rischio per il sistema politico vietnamita, che tradizionalmente si basa sulla leadership collettiva e sui controlli interni.

Poco dopo l’elezione di Lam, Xi ha inviato un messaggio di congratulazioni descrivendo le due nazioni come una “comunità con un futuro condiviso”.

Il partito ha anche nominato i 19 membri del Politburo, il suo organo decisionale. Lam, 68 anni, è in cima alla lista, pubblicata sul sito web del governo, seguito dall’attuale capo del parlamento Tran Thanh Man, dal pezzo grosso del partito Tran Cam Tu e dall’ex governatore della banca centrale Le Minh Hung, considerato un candidato alla carica di primo Ministro.

Più in basso nella lista c’è il generale dell’esercito e ministro della Difesa Phan Van Giang, considerato la seconda persona più potente del paese, mentre il primo ministro in carica Pham Minh Chinh e il presidente Luong Cuong sono assenti.

Tommaso Dal Passo

