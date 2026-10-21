VIETNAM. Rafforzati i legami politici ed economici tra Hanoi e l’UE

A seguito della sua visita di Stato in Danimarca, il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam (PCV) e Presidente To Lam, accompagnato dalla consorte e da una delegazione vietnamita di alto livello, è in visita ufficiale presso l’Unione Europea (UE) e il Belgio da ieri, 21 ottobre, al 24 ottobre, su invito del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e del Primo Ministro belga Bart De Wever.

Il viaggio presso l’UE avviene in una fase di crescente slancio nelle relazioni tra il Vietnam e l’Unione Europea. L’obiettivo è riaffermare l’importanza che il Vietnam attribuisce all’UE nell’ambito della propria politica estera complessiva, rafforzare la fiducia politica e promuovere il Partenariato Strategico Globale in modo sempre più concreto ed efficace, riporta VNA.

L’UE rappresenta il blocco regionale più profondamente integrato al mondo, dotata di un peso considerevole in ambito politico, economico, commerciale, scientifico e tecnologico. Con 27 Stati membri e una popolazione di circa 450 milioni di persone, costituisce la terza economia mondiale, con un PIL che nel 2025 raggiungerà i 19,4 trilioni di dollari. Il suo commercio estero rappresenta circa il 14% del commercio globale.

Le relazioni diplomatiche tra il Vietnam e l’UE risalgono al 28 novembre 1990. I leader di alto livello si incontrano regolarmente, anche a margine di forum multilaterali, e coordinano le proprie posizioni nell’ambito del quadro ASEAN-UE, dell’Asia-Europe Meeting (ASEM) e delle Nazioni Unite.

Oltre 35 anni di diplomazia hanno elevato i rapporti tra le due parti, ampliando lo spazio strategico di cooperazione del Vietnam in settori quali politica, economia, commercio, investimenti, scienza e tecnologia, fornendo al Paese risorse fondamentali per la nuova era. Nel 2012, le due parti hanno firmato un Accordo di Partenariato e Cooperazione, entrato in vigore il 1° ottobre 2016. Tale intesa ha conferito alle relazioni una base giuridica, aprendo la strada a un impegno più ampio e profondo.

Un Accordo Quadro di Partecipazione, siglato nel 2019, consente inoltre al Vietnam di prendere parte a missioni e attività guidate dall’Unione Europea. Si è trattato del primo accordo di questo tipo siglato dall’UE con uno Stato membro dell’ASEAN, nonché di un passo verso un contributo congiunto alla pace e alla sicurezza globali.

Nel gennaio 2026, in occasione della visita ufficiale di Costa in Vietnam, le relazioni sono state elevate al rango di “Partenariato strategico globale”. Tale evoluzione ha reso il Vietnam il primo partner strategico globale dell’UE nel Sud-est asiatico e l’unico Stato membro dell’ASEAN ad aver instaurato con l’Unione una cooperazione che abbraccia tutti i pilastri previsti.

L’UE considera il Vietnam un partner prioritario nel Sud-est asiatico e nell’Indo-Pacifico, coltivando il rapporto sia a livello di blocco che attraverso i singoli Stati membri.

Si è intensificato lo scambio di delegazioni e i contatti ad alto livello. Tra i più recenti figurano la visita di Costa a gennaio e l’incontro tra il Segretario Generale e Presidente Lam e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, a margine del Vertice internazionale sullo spazio tenutosi a Parigi nel settembre 2026. Anche il Comitato congiunto Vietnam-UE e i relativi sottocomitati si sono riuniti con cadenza annuale.

All’interno dell’ASEAN, il Vietnam vanta il quadro di cooperazione più ampio con l’UE ed è oggi il principale partner commerciale dell’Unione nella regione.

L’Accordo di libero scambio UE-Vietnam, in vigore dal 1° agosto 2020, ha rappresentato la prima intesa di questo genere stipulata dall’UE con un Paese in via di sviluppo. Definito come un’«autostrada» che collega due economie dinamiche, l’accordo ha fornito alla cooperazione un quadro vasto e completo.

A sei anni di distanza, il Vietnam si conferma il maggiore partner commerciale dell’UE nell’ASEAN e rientra tra i primi dieci fornitori di merci dell’Unione. Dal canto suo, l’UE è il quarto partner commerciale del Vietnam e il sesto investitore estero. Nel 2025, l’interscambio commerciale ha raggiunto i 73,8 miliardi di dollari, con un incremento dell’8% rispetto al 2024; nel primo semestre del 2026, il valore è stato pari a 41,44 miliardi di dollari, segnando una crescita del 16,3% su base annua.

Gli investimenti rappresentano un altro punto di forza. Le aziende dell’UE costituiscono un’importante fonte di investimenti esteri di qualità in Vietnam, concentrati in settori quali trasformazione e manifattura, infrastrutture, logistica, finanza e banche, alta tecnologia e agricoltura sostenibile. Gli investimenti dell’UE superano oggi i 38,4 miliardi di dollari, collocando l’Unione al sesto posto tra i 140 paesi e territori che investono in Vietnam. Il 30 giugno 2019 le due parti hanno firmato un accordo sulla protezione degli investimenti, attualmente in attesa di ratifica da parte di alcuni Stati membri dell’UE.

L’UE rappresenta inoltre un partner di primo piano nel percorso del Vietnam verso un modello di crescita verde e sostenibile. È il principale fornitore di aiuti a fondo perduto per il Paese e coordina l’International Partners Group nell’ambito del Just Energy Transition Partnership (Partenariato per una transizione energetica giusta). L’Unione si è inoltre impegnata a sostenere il Vietnam nel raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050, un obiettivo annunciato in occasione della 26ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26).

La collaborazione in ambiti quali scienza e tecnologia, innovazione, transizione verde, trasformazione digitale ed economia marittima sta conferendo ulteriore slancio alle relazioni bilaterali.

I nuovi collegamenti aerei tra il Vietnam e l’Europa – che includono Milano a partire da luglio 2025, Monaco di Baviera da ottobre 2025 e Copenaghen da dicembre 2025 – hanno favorito un afflusso record di visitatori stranieri, che nel 2025 ha superato i 20 milioni.

Guardando al futuro, le due parti individuano ampi margini di cooperazione, in particolare nei settori del commercio e degli investimenti, della scienza e tecnologia, dell’innovazione e della trasformazione digitale. Si tratta di ambiti che valorizzano i punti di forza dell’UE.

Maddalena Ingrao

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