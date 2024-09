VIETNAM. Prodotto meno caffè e più durian per il mercato cinese

I coltivatori di caffè vietnamiti stanno sostituendo sempre più le loro tradizionali coltivazioni di caffè con il durian, spinti dalla crescente domanda di questo frutto in Cina e dai margini di profitto più elevati, contribuendo a un cambiamento significativo nel panorama agricolo del Vietnam.

Il durian è il frutto di diverse essenze arboree appartenenti al genere Durio, che annovera oltre 30 specie riconosciute, di cui almeno nove producono frutta commestibile; in Thailandia sono state denominate oltre 300 varietà, 102 in Indonesia e 100 in Malesia..

Il Vietnam, il più grande produttore mondiale di caffè Robusta, ha assistito a un forte calo delle esportazioni di caffè poiché sempre più coltivatori si sono rivolti alla coltivazione del durian. Gli agricoltori sono attratti dalle possibilità finanziarie del raccolto, con stime in cui il durian è fino a cinque volte più redditizio del caffè, come riportato dalla Bbc e da BneIntelliNews.

Tra il 2023 e il 2024, le esportazioni di durian del Vietnam verso la Cina sono quasi raddoppiate poiché il frutto è diventato molto ricercato. Questo cambiamento ha portato a un calo del 50% delle esportazioni di caffè Robusta del Vietnam a giugno 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo l’Organizzazione internazionale del caffè.

L’abbandono del caffè avviene mentre gli agricoltori affrontano sfide nella coltivazione del caffè, resa difficile dal cambiamento climatico. Siccità prolungate e modelli meteorologici imprevedibili in Vietnam hanno influenzato negativamente le rese del caffè, incoraggiando ulteriormente gli agricoltori ad abbracciare la coltura del durian più resiliente e redditizia.

La rapida espansione del mercato del durian in Vietnam ha causato preoccupazioni all’interno dell’industria globale del caffè, che fa affidamento sulla fornitura di Robusta del paese asiatico. “Con le scorte di caffè in diminuzione e la produzione di durian in aumento, il mercato globale del caffè sta risentendo della pressione”, riporta BneIntelliNews. Anche gli agricoltori vietnamiti continuano a capitalizzare la redditività del durian, il futuro della produzione di caffè del paese rimane incerto, con potenziali impatti a lungo termine sia sulle economie locali che sulla fornitura globale di caffè.

Luigi Medici

