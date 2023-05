VIETNAM. Possibili rischi economici legati alla decarbonizzazione dell’UE

L’Ue prevede di attuare il primo meccanismo di adeguamento delle emissioni di carbonio alla frontiera, Cbam, a partire dall’ottobre 2023.

Durante il periodo di transizione, il governo richiederà agli importatori di segnalare il carbonio incorporato nelle loro merci importate. Dal 2026 verranno imposte tasse aggiuntive sulle merci importate per colmare il divario tra il prezzo del carbonio dell’Ue e il prezzo nei paesi esportatori, riporta Asia Times.

Il Cbam si concentrerà inizialmente su ferro e acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Si prevede che il Cbam avrà un impatto significativo sulle economie ad alta intensità di emissioni come il Vietnam che esportano nell’Ue. Ha il potenziale per causare un calo di circa 100 milioni di dollari nel fatturato delle esportazioni dai settori interessati del paese.

Si stima che il settore siderurgico vietnamita sia il più colpito dal Cbam dell’Ue nella sua forma attuale. Una tonnellata di acciaio esportata nell’Ue potrebbe comportare un costo aggiuntivo di circa 80 dollari, ovvero il 10% del suo prezzo all’esportazione.

Il valore delle esportazioni di acciaio potrebbe ridursi fino al 3,7%. Altri settori interessati includono alluminio e cemento. Le imprese esportatrici dovranno inoltre sostenere i costi amministrativi aggiuntivi per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni incorporate nei loro prodotti esportati.

Di conseguenza, il Cbam ostacolerà la competitività delle esportazioni del Vietnam. Il Cbam dell’Ue si sta evolvendo con incertezze. I suoi impatti potrebbero aumentare rapidamente se i limiti di emissione incorporati si estendessero per coprire l’intera catena del valore degli input di produzione. Gli impatti aumenteranno ulteriormente anche se altri paesi come il Regno Unito, il Canada e il Giappone seguiranno le orme dell’UE e applicheranno i propri Cbam.

Il Vietnam è l’undicesimo maggiore esportatore verso l’Ue. Per espandere le sue esportazioni e sfruttare appieno i potenziali benefici dei suoi accordi commerciali con l’Ue, il Vietnam dovrebbe mitigare gli impatti del Cbam riducendo le intensità di emissione dei prodotti esportati dal Vietnam.

Poiché i settori Cbam consumano grandi quantità di elettricità, la decarbonizzazione del settore elettrico contribuirà in modo significativo alla riduzione delle emissioni in questi settori. Fortunatamente, il Vietnam ha un enorme potenziale per sfruttare l’energia solare ed eolica per facilitare la decarbonizzazione dell’elettricità. Il potenziale combinato di energia solare ed eolica è circa 46 volte superiore alla capacità installata del Paese nel 2022.

Il Vietnam potrebbe concentrarsi sull’aumento della penetrazione dell’energia solare ed eolica. Accelerare l’aggiornamento dei sistemi di rete per rimuovere gli attuali ostacoli all’assorbimento delle energie rinnovabili, compresa la riduzione delle emissioni solari ed eoliche a causa della capacità limitata della rete.

La riforma del mercato dell’elettricità, compresa l’autorizzazione di accordi diretti per l’acquisto di energia, consentirebbe alle industrie di acquistare energia solare ed eolica direttamente da produttori indipendenti di energia rinnovabile. Il mercato giocherebbe quindi un ruolo maggiore nella promozione delle energie rinnovabili, alleggerendo l’onere per il governo di mantenere la sicurezza energetica.

A breve termine, il Vietnam avrà bisogno di rafforzare la propria capacità di monitoraggio, rendicontazione e verifica, nonché di impegnarsi in un dialogo costruttivo con l’Ue per ricercare condizioni favorevoli al Cbam.

Aumentando il suo assorbimento di energia rinnovabile, il Vietnam può gettare solide basi per perseguire una crescita verde e sostenibile.

Anna Lotti