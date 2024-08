VIETNAM. Pace fatta con la Cina: ferrovia e questioni marittime appianate

La Cina e il Vietnam si sono impegnati ad approfondire la cooperazione in materia di difesa e a portare le relazioni a un “nuovo livello”, mentre i due paesi hanno elogiato la visita del presidente vietnamita To Lam in Cina come un “successo completo”.

Una dichiarazione congiunta rilasciata martedì sera ha affermato che i vicini asiatici avrebbero continuato a migliorare la loro partnership di cooperazione strategica globale e “promuovere le relazioni tra le due parti e i due paesi a un nuovo livello”, riporta Scmp.

“Entrambe le parti hanno ribadito che avrebbero mantenuto una comunicazione strategica di alto livello tra le due parti e i due paesi e avrebbero guidato congiuntamente lo sviluppo delle relazioni Cina-Vietnam”, ha affermato, aggiungendo che la cooperazione in “aree strategiche” come la diplomazia e la sicurezza sarebbe stata rafforzata.

In particolare su difesa e sicurezza, Cina e Vietnam hanno concordato di incrementare gli scambi tra i loro due eserciti “a tutti i livelli”, compresi gli scambi di confine, navali e di guardia costiera.

I due paesi avrebbero anche intensificato il loro scambio di informazioni e la condivisione di esperienze su “anti-interferenza … e prevenzione di ‘rivoluzioni colorate’ per mantenere congiuntamente la sicurezza politica”, prosegue il comunicato.

La dichiarazione congiunta in 12 punti è arrivata alla fine del viaggio ufficiale di Lam in Cina, dove ha incontrato alti funzionari cinesi, tra cui il presidente Xi Jinping e il premier Li Qiang.

Gli incontri, secondo la dichiarazione, hanno visto i leader di entrambe le parti scambiarsi opinioni sulla cooperazione bilaterale e anche su questioni internazionali e regionali in un'”atmosfera amichevole e franca”.

Lam era alla sua prima visita all’estero come segretario generale del Partito comunista vietnamita da quando è succeduto a Nguyen Phu Trong, scomparso il mese scorso. Durante il viaggio di To Lam, Cina e Vietnam hanno firmato documenti di cooperazione in settori che spaziano dalla connettività alla finanza e alla salute. La dichiarazione afferma che i due paesi si sono impegnati ad accelerare la “connettività rigida delle ferrovie, autostrade e infrastrutture portuali dei due paesi”.

A tal fine, la Cina ha accettato di supportare i progetti ferroviari del Vietnam e di “esplorare attivamente la costruzione pilota di zone di cooperazione economica transfrontaliera”.

Pechino sosterrà la pianificazione di alcuni progetti ferroviari a scartamento standard e uno studio di fattibilità del progetto ferroviario a scartamento standard Lao Cai-Hanoi-Haiphong, portando il Vietnam un passo più vicino all’aggiornamento del suo scartamento dell’era coloniale francese a uno che possa collegarsi senza soluzione di continuità con la ferrovia cinese.

Altri settori di cooperazione elencati nella dichiarazione includevano infrastrutture ad alta tecnologia, energia pulita ed economia digitale, dove le due parti si sono impegnate a creare un ambiente equo e conveniente per le rispettive aziende. Si sono inoltre impegnate ad approfondire gli scambi in settori quali l’assistenza sanitaria e la prevenzione e mitigazione dei disastri.

La dichiarazione afferma che Cina e Vietnam cercheranno di salvaguardare l’ordine internazionale e “difendere l’equità e la giustizia internazionale e gli interessi comuni dei paesi in via di sviluppo (…) Promuoveranno risolutamente un mondo multipolare equo e ordinato e una globalizzazione economica inclusiva e vantaggiosa”, ha affermato, aggiungendo che entrambi i paesi si sono fermamente opposti all’interferenza negli affari interni dei paesi “con il pretesto di questioni relative ai diritti umani”.

Pechino e Hanoi rafforzeranno anche il coordinamento e la cooperazione in piattaforme multilaterali come le Nazioni Unite e il forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), con la Cina che sostiene il Vietnam nell’ospitare l’Apec nel 2027.

Nel Mar Cinese Meridionale, i leader dei due paesi hanno sottolineato la necessità di “gestire meglio e risolvere in modo attivo le divergenze marittime”, ha affermato la dichiarazione, aggiungendo che avrebbero “continuato a cercare attivamente una soluzione fondamentale e sostenibile che sia accettabile per entrambe le parti”.

Lucia Giannini

