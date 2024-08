VIETNAM. Nuove linee elettriche per evitare blackout industriali

Vietnam Electricity ha attivato nuove linee di trasmissione, fornendo più energia dalla parte centrale del paese alle fabbriche del nord nella speranza di evitare blackout più costosi.

L’impresa statale ha terminato il progetto della rete in circa sei mesi sotto la direzione del primo Ministro Pham Minh Chinh, secondo quanto riportato dai media locali, invece dei tre o quattro anni che tali miglioramenti potrebbero richiedere. Chinh ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione delle nuove linee giovedì, riporta Nikkei.

Costruite per oltre 22 trilioni di dong, cioè 884 milioni di dollari, le linee da 500 kilovolt si estendono per oltre 500 chilometri e attraversano nove province, da Hung Yen nel nord alla provincia centrale di Quang Binh. Il miglioramento raddoppia all’incirca la capacità di fornitura a 5.000 megawatt.

Il Vietnam settentrionale ha sofferto di croniche crisi di energia . Con una maggiore dipendenza dall’energia idroelettrica, la fornitura della regione tende a essere in balia delle precipitazioni. Nel frattempo, la rete inaffidabile nord-sud del paese ha reso difficile la distribuzione di energia tra le regioni.

Tra ondate di calore e bassi livelli di riserva, la regione settentrionale è stata colpita da interruzioni nel 2023. Questa instabilità energetica ha creato problemi nell’attrarre investimenti aziendali nella regione.

Le nuove linee di trasmissione facilitano la distribuzione dalle centrali elettriche nel Vietnam centrale al nord. Nella provincia centrale di Ha Tinh, una joint venture i cui investitori includono la giapponese Mitsubishi Corp. e Chugoku Electric Power sta costruendo la centrale elettrica a carbone Vung Ang II, che dovrebbe entrare in funzione già nel 2025.

Vietnam Electricity, un’impresa statale che risponde direttamente al Primo Ministro, è il maggiore acquirente di elettricità e detiene il monopolio sulla trasmissione e la distribuzione. L’energia elettrica è sotto la giurisdizione del Ministero dell’Industria e del Commercio. La Direzione generale dell’elettricità e delle energie rinnovabili, sotto il Ministero, è responsabile della pianificazione e della politica energetica complessiva. L’Electricity Regulatory Authority of Vietnam, è responsabile della creazione e della supervisione del mercato energetico, della pianificazione energetica, della regolamentazione tariffaria e delle licenze.

Il governo vietnamita si affida ai piani nazionali di sviluppo energetico per far progredire il settore, che prevedono una crescita della domanda e tracciano lo sviluppo complessivo del settore energetico per soddisfare la domanda a dieci anni di distanza. Il Power Development Plan VIII è stato approvato il 15 maggio 2023, per il periodo dal 2021 al 2030, e funge da quadro generale per gli stakeholder del settore per andare avanti, con una quantità significativa di energia rinnovabile da introdurre sul mercato.

Luigi Medici