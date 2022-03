VIETNAM. La seconda patria del caffè globale

Il Vietnam è il secondo più grande produttore di caffè al mondo dietro il Brasile. Negli ultimi anni, mentre la reputazione del Vietnam è migliorata, la sua statura globale del caffè è cresciuta rapidamente. L’ascesa di nomi come Nguyen Coffee Supply a New York, così come di popolari caffè con sfumature vietnamite in tutta Europa e negli Stati Uniti, ha rapidamente inaugurato una rivalutazione del valore del paese, sia per il suo ricco caffè che per la sua storica cultura dei suoi caffè.

Quello che sta avvenendo a Ho Chi Min City, la più cosmopolita delle città del Vietnam, è una specie di rinascimento che può aiutare a rimodellare il modo in cui il mondo beve il caffè.

La diversità nasce, come tutti i grandi caffè, dai campi dove il caffè fiorisce. Mentre la pandemia ha spostato gli impiegati di tutto il mondo lontano dai lavori in città, in Vietnam ciò ha significato il ritorno alle fattorie di caffè in rovina dove i terreni generosi del paese producono alcuni dei migliori chicchi del mondo e la loro rivitalizzazione.

Come primo esportatore mondiale di Robusta, specie di caffè che ha le sue origini nell’Africa sub-sahariana centrale e occidentale, l’economia del caffè del Vietnam è costruita su di esso. La Robusta del Vietnam viene fatta sbocciare completamente, 10 mesi piuttosto che i sette standard, in modo che diventi terrosa e ricca, con note corpose di frutta e vino.

La robusta vietnamita è stata recentemente classificata ‘Eccellente’ a 85 punti dalla Specialty Coffee Association, Sca, fatto che ha rapidamente portato a contratti di esportazione fino al Giappone e alla Germania. Per un paese in cui le piante di robusta superano quelle di arabica di 20 a 1, la sua rinascita potrebbe essere un cambio di gioco per il mercato delle esportazioni di caffè del Vietnam.

La nuova ondata di apprezzamento può essere fatta risalire a circa il 2014 quando La Viet – una società di fornitura, torrefazione e catena di caffè speciali, ora sparsi in tutto il paese – ha iniziato a offrire frutti di qualità a prezzi accessibili (5 dollari a sacco o circa 1,50 dollari a tazza). Servendo il caffè in ambienti eleganti e contemporanei, La Viet ha convinto i consumatori abituati al caffè di strada che il caffè proveniente dal Vietnam non doveva essere mediocre.

Infatti, poteva essere molto buono. Se prima del Covid, i caffè “speciali” potevano essere trovati in ogni quartiere delle principali città del Vietnam, chiunque avesse un po’ di semi e una padella per tostarli poteva farlo, con la pandemia, il settore si è evoluto.

Trasformare l’agricoltura, educare gli imprenditori, onorare le culture, fornire innovazioni ed esperienze, il mondo del caffè del Vietnam potrebbe sembrare un po’ ovunque, ma è un posto eccitante, con la diversità saldamente in prima linea.

Maddalena Ingroia