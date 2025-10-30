VIETNAM. La diplomazia del Bambù scricchiola pericolosamente 

Hanoi ha firmato il suo più grande accordo di fornitura di armi con la Russia: un contratto da 8 miliardi di dollari che, a prescindere da qualsiasi valutazione, segna un netto allontanamento dall’orbita di Washington. Secondo il New York Times, “Vietnam e Russia hanno rinvigorito le loro relazioni militari e politiche”.

Il NYT rivela gli acquisti segreti di armi russe da parte di Hanoi e l’utilizzo di intermediari terzi per elaborare i pagamenti: i vietnamiti si fiderebbero ancora di più di Mosca che di Washington, riporta il quotidiano statunitense.

Tale fiducia, deriva dall’inversione di rotta di Donald Trump negli sforzi di riconciliazione postbellica risalenti agli anni ’90. Il cambiamento è iniziato con i tagli agli aiuti esteri, seguiti da una proposta di dazio del 46% sui prodotti vietnamiti ad aprile, riporta AT.

Anche dopo che tale cifra è stata abbassata al 20%, i funzionari vietnamiti si sono lamentati del fatto che i negoziatori americani “promettono una cosa e ne fanno un’altra”, offrendo piani vaghi solo per poi colpire Hanoi con nuove sorprese, l’ultima delle quali riguarda i dazi sulle crescenti esportazioni di mobili del Vietnam.

Inoltre, il Vietnam deve ancora affrontare un potenziale dazio del 40% sulle merci che gli Stati Uniti ritengono provenienti da paesi terzi, una minaccia notevole considerando la complessa integrazione del Vietnam con le catene di approvvigionamento cinesi per vari prodotti Il Vietnam ha registrato un surplus commerciale di 125,3 miliardi di dollari con gli Stati Uniti nel 2024, una delle cifre più alte tra i partner commerciali degli Stati Uniti, e le spedizioni sono aumentate del 28% nei primi nove mesi di quest’anno. Ma anche dopo l’incontro tra Trump e il Primo Ministro Pham Minh Chinh al vertice dell’ASEAN in Malesia, le relazioni sono ancora chiaramente tese e incerte.

Il NYT avrebbe usato come fonti fazioni contrarie al blocco militare vietnamita all’interno del Partito Comunista al potere. La notizia è arrivata proprio mentre To Lam, Segretario generale del Partito Comunista del Vietnam, si prepara per la sua visita a Londra. L’Associated Press aveva già battuto la notizia secondo cui un’impresa petrolifera tra Vietnam e Russia avrebbe aggirato le sanzioni occidentali.

Washington starebbe operando nel silenzio nell’ambito dei negoziati in corso sui termini tariffari: ciò che il Vietnam otterrà alla fine in termini di agevolazioni commerciali potrebbe dipendere da come si evolverà questa scommessa geopolitica.

Il Vietnam starebbe cercando di convincersi di poter mantenere un “equilibrio strategico” tra le grandi potenze, mascherando in realtà, l’incapacità di Hanoi di staccarsi sia dal capitale americano che dalle difese russe.

La “diplomazia del bambù” di Hanoi è influenzata dai venti geopolitici attuali, mostrando un Paese strategicamente esitante che rischia di essere motivo di esclusione dalle catene di approvvigionamento ad alta tecnologia che si formano tra Stati Uniti, Giappone e altri partner regionali.

Se l’acquisto di armi russe non è una novità per il Vietnam, la consegna e il pagamento segreti, nel contesto delle sanzioni statunitensi su Mosca, non giocano certo a favoreggi un riavvicinamento con Washington.

Lucia Giannini

