VIETNAM. Il Presidente dell’Assemblea Nazionale vietnamita in visita ufficiale in Italia

L’11 aprile il Presidente dell’Assemblea Nazionale Tran Thanh Man e sua moglie Nguyen Thi Thanh Nga sono arrivati ​​a Roma, dando inizio alla loro visita ufficiale nella Repubblica Italiana, che si conluderà il 15 aprile 2026.

Tran Thanh Man sono accompagnati da un’alta delegazione vietnamita, riporta VietnamPlus

A seguito dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Vietnam e Italia nel 1973, i rapporti politici tra i due Paesi si sono rafforzati e sviluppati rapidamente. In particolare, dall’istituzione del Partenariato Strategico nel gennaio 2013, i due Paesi hanno promosso attivamente una cooperazione pratica ed efficace in tutti i settori: politica, diplomazia, economia, scienza, istruzione, difesa e sicurezza, tutela ambientale e connettività locale. In particolare, le relazioni tra l’Assemblea Nazionale vietnamita e il Parlamento italiano hanno continuato a essere mantenute e sviluppate positivamente.

Per quanto riguarda la cooperazione economica, l’Italia è il terzo partner commerciale del Vietnam nell’Unione Europea, e il Vietnam è il principale partner commerciale dell’Italia nell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.

Si prevede che l’interscambio commerciale bilaterale raggiungerà i 7,3 miliardi di dollari USA nel 2025, con un incremento di quasi il 115% rispetto al 2013. L’Italia è inoltre il primo membro del G7 dell’UE ad aver ratificato l’Accordo di Protezione degli Investimenti tra Vietnam e UE. La cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi si sta sviluppando sempre più, con programmi e attività specifici per ogni fase, adattati alle esigenze e alle potenzialità di entrambe le parti. Un esempio recente e significativo è il Programma di cooperazione scientifica e tecnologica per il periodo 2024-2026.

Nel frattempo, la cooperazione in ambito culturale continua a svolgere un ruolo importante nel promuovere la comprensione reciproca e gli scambi tra i due Paesi. Vengono regolarmente organizzate attività culturali e artistiche come le giornate/settimane culturali Vietnam-Italia, spettacoli artistici, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e sfilate di moda.

Durante la visita, il Presidente dell’Assemblea Nazionale Tran Thanh Man terrà colloqui e incontri con le più alte cariche dello Stato italiano, parteciperà al Forum d’affari Vietnam-Italia e incontrerà il personale dell’Ambasciata e la comunità vietnamita in Italia. In tale occasione, il Presidente dell’Assemblea Nazionale incontrerà anche Papa Leone XIV e il Presidente del Consiglio del Vaticano Pietro Parolin.

Questo è il primo viaggio ufficiale all’estero del Presidente dell’Assemblea Nazionale Tran Thanh Man dopo il XIV Congresso Nazionale del Partito Comunista del Vietnam, le XVI elezioni dell’Assemblea Nazionale e la ristrutturazione dell’apparato statale della Repubblica Socialista del Vietnam in vista della nuova legislatura.

La visita offre inoltre a entrambe le parti l’opportunità di concretizzare la Dichiarazione congiunta dei leader di alto livello dei due Paesi sul rafforzamento del partenariato strategico Vietnam-Italia, nonché il Piano d’azione per la cooperazione bilaterale a tappe. Ciò promuoverà la cooperazione tra l’Assemblea Nazionale vietnamita e il Parlamento italiano, contribuendo a rafforzare e approfondire le relazioni bilaterali in modo sostanziale ed efficace.

Redazione