VIETNAM. Hanoi vuole diventare l’Hub per le batterie EV

Mentre i produttori globali cercano sempre più di diversificare le loro catene di approvvigionamento lontano dalla Cina a causa delle crescenti tensioni geopolitiche, molti si sono rivolti al Vietnam come fonte di produzione di magneti di difficile reperibilità.

Stando a Reuters e a BneIntelliNews, le aziende coreane e cinesi, si stanno preparando a stabilire fabbriche in Vietnam, utilizzando i depositi di terre rare non sfruttati della nazione e le crescenti capacità di lavorazione.

L’ampio controllo della Cina su vari minerali critici ed elementi delle terre rare ha già reso Pechino una potenza globale nel settore delle terre rare, con una stretta globale su molti dei materiali essenziali per lo sviluppo dei settori dei veicoli elettrici, delle batterie e delle energie rinnovabili, come evidenziato in un recente studio pubblicato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti alla fine di luglio.

I magneti sono stati uno dei 23 materiali che il Dipartimento ha identificato come “critici” nella sua valutazione di quali materiali chiave gli Stati Uniti siano estremamente dipendenti dalla Cina. A causa delle crescenti tensioni, gli Stati Uniti e i loro alleati stanno cercando attivamente fonti alternative per tutti questi materiali.

Tra queste aziende produttrici di magneti, spiccano la sudcoreana Star Group Industrial e la cinese Baotou INST Magnetic, con l’intenzione di stabilire impianti di produzione in Vietnam, che ha importanti giacimenti minerali tra cui di litio. Questa mossa strategica mira a sfruttare il potenziale delle terre rare del Vietnam, posizionandolo come uno dei principali concorrenti della Cina, che tradizionalmente ha detenuto una posizione dominante nel settore dei metalli delle terre rare.

I magneti svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di vari articoli, tra cui veicoli elettrici, turbine eoliche, armi e smartphone. Le risorse latenti di terre rare del Vietnam, seconde solo a quelle della Cina, hanno catturato l’attenzione delle aziende magnetiche. Inoltre, la nazione vanta una nascente industria di trasformazione che potrebbe facilitare lo sviluppo di una solida catena di fornitura di magneti, riferisce Reuters.

L’impresa di SGI in Vietnam, prevista per il 2025, mira a produrre 5.000 tonnellate di magneti al neodimio di fascia alta all’anno. Questa produzione potrebbe soddisfare circa 2 milioni di veicoli elettrici. Tuttavia, secondo Reuters, il Vietnam attualmente contribuisce solo per l’1% alla produzione globale di magneti, con la Cina che detiene una sostanziale quota di mercato del 92%.

«Il mondo ha assistito a un’impennata globale nell’adozione di veicoli elettrici, con conseguente aumento della domanda di componenti vitali come batterie agli ioni di litio, magneti in terre rare, acciaio elettrico ed elettronica di potenza», ha affermato il Dipartimento Usa nel suo rapporto.«L’uso di veicoli elettrici ha continuato a crescere crescere rapidamente in tutto il mondo, con vendite globali in aumento da 716.000 veicoli nel 2015 a 10,6 milioni di veicoli nel 2022. Sebbene la crescita nell’uso di veicoli elettrici sia stata forte in tutto il mondo, è stata guidata dalla Cina, che ha rappresentato il 60% delle nuove immatricolazioni di veicoli elettrici in tutto il mondo in 2022, comprese le vendite di automobili, camion, furgoni e autobus, secondo l’IEA.»

La rapida crescita delle vendite di veicoli elettrici ha messo sotto pressione componenti chiave come le batterie agli ioni di litio (Li-ion) (o LIB) e i magneti al neodimio-ferro-boro (NdFeB), afferma il DoE. E con le vendite di veicoli elettrici che dovrebbero aumentare nuovamente del 30-35% entro il 2023, la domanda di magneti non potrà che aumentare.

Nel 2021, nella lista dei 17 materiali rari, la Cina era in grado di produrre 44 milioni di tonnellate su una produzione globale totale di 116 milioni di tonnellate, davanti a Vietnam (22) e Brasile (15). E secondo il DoE la Cina sta ancora espandendo la propria produzione di terre rare per consolidare ulteriormente la propria presa sul business.

Tommaso Dal Passo