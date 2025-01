VIETNAM. Hanoi riduce pesantemente la burocrazia

I funzionari vietnamiti stanno riducendo drasticamente il numero di ministeri e agenzie governative, con l’obiettivo di eliminare la burocrazia e i licenziamenti nel tentativo di stimolare la crescita.

La riorganizzazione del ministero avrà probabilmente un impatto su 100.000 funzionari e impiegati statali, che sarebbe la più grande scala della storia, ha affermato il vice primo ministro Nguyen Hoa Binh in una riunione del Ministero degli Interni il mese scorso, riporta Nikkei.

La semplificazione ridurrà gli enti governativi da 30 a 21 semplificando la burocrazia in una vera “rivoluzione” istituzionale. Le riforme proposte uniranno diversi ministeri importanti, tra cui finanza e investimenti, sciogliendo al contempo le commissioni gestite dal Partito comunista vietnamita (VCP) al potere e dalle organizzazioni mediatiche di proprietà statale.

Il 25 novembre 2024, il Comitato centrale del partito ha approvato il piano e si prevede che le riforme saranno finalizzate entro aprile 2025, lasciando il Vietnam con 13 ministeri governativi, quattro agenzie a livello ministeriale e quattro enti governativi aggiuntivi. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la fusione del Ministero delle Finanze con il Ministero della Pianificazione e degli Investimenti per formare un nuovo “super ministero” chiamato Ministero delle Finanze e della Pianificazione Nazionale. Inoltre, il Ministero dei Trasporti si fonde con il Ministero delle Costruzioni e il Ministero del Lavoro, degli Invalidi e degli Affari Sociali con il Ministero degli Affari Interni.

Anche il Partito Comunista e l’Assemblea Nazionale sono in ristrutturazione: la Commissione Centrale per gli Affari Esteri del partito e il Comitato per le Relazioni Estere dell’Assemblea Nazionale vengono assorbiti dal Ministero degli Affari Esteri.

Diversi organi di informazione statali, principalmente stazioni radio, saranno sciolti, con il loro personale reindirizzato a organizzazioni di informazione più grandi. L’entità dei tagli suggerisce che migliaia di dipendenti statali saranno coinvolti nel processo.

Non si tratta della prima fusione in Vietnam: Hanoi ha ridotto costantemente il numero di ministeri da 36 nei primi anni ’90 a 22 nel 2021.

Gli obiettivi di questa “rivoluzione istituzionale” com l’ha definita il segretario generale del Partito Comunista, To Lam, sono però di più ampio respiro: modernizzare l’apparato statale del Vietnam, affrontare le inefficienze persistenti che impediscono la governance e la crescita economica e snellire una burocrazia ipertrofica, ripota DW.

Il Vietnam, un polo industriale del sud-est asiatico, fa molto affidamento sugli investimenti esteri nel settore manifatturiero, che alimenta un’economia in forte espansione orientata all’esportazione. Tuttavia, negli ultimi anni il malcontento degli investitori è cresciuto a causa dei ritardi nelle approvazioni dei progetti e delle riforme normative, aggravate da una vasta campagna anti-corruzione, riporta Reuters.

Durante la riunione del Comitato centrale del mese scorso, To Lam ha definito i cambiamenti una necessità economica, descrivendo le istituzioni come “il collo di bottiglia dei colli di bottiglia”, aggiungendo che le riforme mirano a rendere il governo “snello, compatto, forte, efficiente, efficace e di impatto”.

La semplificazione di ministeri e commissioni dovrebbe semplificare la burocrazia sugli investimenti e sui progetti infrastrutturali e immobiliari, che risolverebbe anche parte della sovrapposizione istituzionale che spinge il governo in direzioni opposte.

Le riforme giungono in mezzo alle preoccupazioni di Hanoi sul ritmo del cambiamento economico. In quanto economia basata sulle esportazioni, il Vietnam affronta l’incertezza sui suoi rapporti commerciali con il suo mercato più grande, gli Stati Uniti.

Le riforme hanno anche una dimensione politica. To Lam è diventato capo del partito ad agosto dopo la morte del suo predecessore, Nguyen Phu Trong, che ha trasformato il Vietnam con la sua travolgente campagna anti-corruzione.

In precedenza ministro della sicurezza pubblica, To Lam ha accumulato un potere significativo guidando gli sforzi anti-corruzione. Dal 2021, funzionari del Ministero della sicurezza pubblica, dell’esercito e della polizia hanno occupato sempre più la maggioranza dei seggi nel Politburo, il più alto organo decisionale.

La tempistica delle riforme arriva appena un anno prima del congresso del Partito Comunista del 2026, in cui la leadership di To Lam dovrà essere confermata.

Antonio Albanese

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/