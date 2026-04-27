VIETNAM. Finalizzato l’acquisto dei Su57 per contenere i jet di Pechino 

L’aeronautica vietnamita si sta preparando per un importante salto qualitativo. Secondo quanto riportato da Military Watch Magazine, l’aeronautica vietnamita (VPAF) starebbe finalizzando i piani per l’acquisto del caccia di quinta generazione russo Su-57, con consegna prevista per i primi anni 2030. Questo renderà il Vietnam il secondo Stato ASEAN a utilizzare il caccia stealth, dopo Singapore, che ha adottato l’F-35 Lightning II.

L’acquisto è finalizzato alla sostituzione della flotta aerea vietnamita, ormai obsoleta, in particolare dei circa 30 cacciabombardieri Su-22 e 12 caccia Su-27. Risponde inoltre alle crescenti preoccupazioni circa l’effettiva rilevanza dell’attuale flotta di Su-30MK2 a fronte di piattaforme regionali sempre più performanti come i cinesi J-16 e J-20 e gli americani F-35.

Il Vietnam dovrebbe ricevere la versione da esportazione del Su-57M1, equipaggiata con il motore AL-51F-1, che consente la crociera supersonica a velocità superiori a Mach 2 senza l’attivazione del postbruciatore e promette costi operativi inferiori rispetto alle piattaforme Su-27 e Su-30 più datate.

Il radar ad array elettronico a scansione attiva (AESA), le baie interne per gli armamenti e la ridotta traccia radar rendono il Su-57 particolarmente adatto alle missioni di pattugliamento sul Mar Cinese Meridionale, area contesa. Le sue comprovate prestazioni in combattimento in Ucraina, comprese le missioni di soppressione della difesa aerea e gli attacchi di precisione, sono state evidenziate anche dall’esportatore di armi statale russo Rosoboronexport come un vantaggio chiave.

Si prevede che il Vietnam ordinerà da 12 a 24 velivoli, che andranno a formare due squadroni d’élite. Questa tempistica dà anche al programma russo Su-57 il tempo di raggiungere la piena maturità industriale, aiutando Hanoi ad affrontare le sfide poste dalle sanzioni internazionali sugli acquisti di armi da Mosca.

Hanoi intende modernizzare la sua forza aerea a fronte dell’espansione cinese nel Mar Cinese Meridionale. L’acquisto si inquadra nella politica di “Quattro No” del Vietnam, usando la tecnologia russa per mantenere la difesa senza alleanze formali.

Perché il Su-57 è adatto al Vietnam? Il Vietnam si trova ad affrontare crescenti tensioni nel Mar Cinese Meridionale con la Cina, che utilizza il caccia stealth J-20 e sta progredendo verso la sesta generazione di velivoli. Il Su-57 si integra bene con l’attuale flotta vietnamita di origine russa (Su-30MK2, sistemi S-300, ecc.), riducendo gli oneri logistici rispetto alle alternative occidentali. Offre un’autonomia superiore per ruoli di pattugliamento/attacco marittimo sul Mar Cinese Meridionale, un elevato carico utile e la possibilità di aggiornamenti allo standard “5+”.

Tommaso Dal Passo

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