VIETNAM. Cambia la struttura della leadership del Partito Comunista 

La struttura della leadership vietnamita si è a lungo incentrata sui consolidati “Quattro Pilastri”: il segretario generale del Partito Comunista del Vietnam (PCV), il presidente dello Stato, il primo ministro e il presidente dell’Assemblea Nazionale. Tuttavia, questa struttura è stata ora ampliata in una struttura a “Cinque Pilastri”, a seguito di un nuovo regolamento emanato dal Comitato Centrale l’8 settembre scorso.

Il Regolamento n. 368-QD/TW aggiunge il membro permanente della Segreteria all’elenco dei “leader chiave del Partito e dello Stato”, riconoscendo ufficialmente la carica come “quinto pilastro”. All’interno del sistema del partito Comunista del Vietnam, il membro permanente della Segreteria è una carica importante, ricoperta tra i quadri più anziani e fidati del Partito, riporta The Diplomat.

Anche prima dell’ufficializzazione, il membro permanente della Segreteria era già considerato di fatto il “quinto pilastro”, in quanto sovrintendeva agli affari quotidiani del CPV e aveva l’autorità di “ispezionare e supervisionare la gestione del personale sotto l’autorizzazione del Politburo”. In pratica, il ruolo funziona in modo molto simile a quello di un “vicesegretario generale” nel sistema di leadership monopartitico vietnamita.

Formalizzando la struttura dei “Cinque Pilastri”, il partito ha dimostrato capacità di adattamento, mantenendo intatto il principio della leadership collettiva. Con i preparativi per il 14° Congresso Nazionale del Partito ormai in pieno svolgimento, questa mossa riflette l’intenzione del Partito di garantire la calma ai suoi vertici e di impedire qualsiasi scossone tra i suoi ranghi più alti. Sebbene sia ancora troppo presto per dire se questa nuova istituzionalizzazione del modello di leadership si tradurrà in un maggiore equilibrio e coesione interna, gli esperti possono trarre due spunti da questa nuova organizzazione.

In primo luogo, poiché successione, stabilità e resilienza rimangono le principali priorità del sistema politico vietnamita, il modello di leadership dei Cinque Pilastri riflette il tentativo del partito di rinnovare i suoi ranghi senza allentare la presa sul potere. In secondo luogo, e forse non meno importante, questa nuova organizzazione porta con sé anche un forte messaggio politico. Trasmette agli alti funzionari che una ripresa della loro carriera è possibile solo quando performance e lealtà incrollabile vanno di pari passo. Per i quadri ambiziosi del Partito, la competenza può aprire opportunità, ma è la lealtà che in ultima analisi determina quanto in alto riescono a salire.

Anna Lotti

