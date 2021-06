VENEZUELA. Washington ammonisce Caracas: non far entrare le navi iraniane

Gli Stati Uniti hanno chiesto al Venezuela di non far entrare nelle acque territoriali le due navi della marina militare iraniana che attraversano l’Atlantico, sostenendo che le navi potrebbero trasportare armi destinate al trasferimento a Caracas.

Stando a fonti del Pentagono riportate da Politico, si pensa che le navi stiano trasportando armi per adempiere a un accordo sulle armi che l’Iran e il Venezuela hanno fatto un anno fa durante l’amministrazione Trump.

Le navi iraniane hanno percorso una distanza significativa attraverso l’Oceano Atlantico, e l’amministrazione Biden giura che gli Stati Uniti prenderanno “misure appropriate” per scoraggiare ciò che è visto come una “minaccia” per i partner dell’America nell’emisfero occidentale.

Le fonti di Politico non hanno specificato quali tipi di armi fossero trasportate nei due vascelli. La scorsa estate, ci sono stati notizie che il Venezuela stava considerando l’acquisto di missili dall’Iran, compresi quelli a lungo raggio. Le immagini satellitari di una delle navi, la Makran, hanno mostrato sette imbarcazioni di attacco rapido sul suo ponte prima del suo viaggio, riporta Upi.

Stando a Usni News, le imbarcazioni viste nelle immagini satellitari corrispondono alle caratteristiche della classe Peykaap, imbarcazioni di attacco rapido dell’Islamic Revolutionary Guard Corps Navy, lunghe circa 17,5 metri e corrispondono alla famiglia Peykaap di imbarcazioni di attacco veloce di medie dimensioni gestite dall’Iran. Ci sono diverse varianti di queste imbarcazioni in servizio in Iran, anche se tutte sono generalmente simili. L’ultimo tipo Peykaap-II (noto anche come classe Bavar) può trasportare due missili antinave e due siluri da 12,75 pollici. I missili potrebbero essere del tipo Kowsar o Nasr, che sono derivati da modelli cinesi con una portata abbastanza modesta.

Una petroliera convertita, la Makran è la nave da guerra più nuova e più grande della Marina iraniana. Il suo nuovo ruolo è stato paragonato alle Expeditionary Sea Base della U.S. Navy. Come le Esb, la Makran è progettata per essere una base marina mobile per piccole imbarcazioni e aerei in grado di operare ovunque nel mondo. La conversione ha aggiunto un grande ponte di volo, la capacità di trasportare barche e altre attrezzature sul ponte e un carico aggiuntivo nello scafo.

«La consegna di tali armi sarebbe un atto provocatorio e inteso come una minaccia per i nostri partner nell’emisfero occidentale», riporta Politico. Il vice capo dell’esercito iraniano ha detto che la Makran e il cacciatorpediniere Sahand mostrano la potenza della Repubblica Islamica dell’Iran.

La notizia delle navi arriva due giorni dopo che la Kharg, una delle navi navali più grandi e importanti dell’Iran, è affondata dopo aver subito un grave incendio.

Affermazioni non confermate sono circolate sui social media in base alle quali la Makran avrebbe continuato la missione della Kharg. La Kharg avrebbe dovuto portare personale militare iraniano in Russia. L’Iran aveva annunciato più missioni navali pianificate in Venezuela in passato.

Maddalena Ingrao