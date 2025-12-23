VENEZUELA. Una petroliera Chevron carico di greggio PDVSA veleggia verso il Texas

La Canopus Voyager, una petroliera gestita dal colosso energetico statunitense Chevron, ha lasciato domenica scorsa le acque venezuelane con a bordo 500.000 barili di petrolio greggio destinati al Texas. La spedizione procede nonostante l’aggressiva campagna dell’amministrazione del presidente Donald Trump per intercettare le esportazioni di petrolio venezuelano in acque internazionali.

La partenza è stata confermata dalla vicepresidente e ministra degli Idrocarburi venezuelana, Delcy Rodríguez. In una dichiarazione rilasciata tramite Telegram, Rodríguez ha sottolineato che l’operazione è stata condotta “nel rigoroso rispetto delle norme internazionali” e rispetta gli impegni commerciali esistenti, riporta MercoPress.

La spedizione fa parte di un complesso quadro giuridico che consente a Chevron di mantenere operazioni limitate in Venezuela. Rodríguez ha definito la partenza come una vittoria per la sovranità venezuelana, affermando: “Niente e nessuno fermerà il nostro Paese nel suo cammino verso il progresso”.

Il viaggio della Canopus Voyager si svolge in un contesto di grave tensione marittima. Sabato, il Ministero degli Esteri venezuelano ha emesso una denuncia formale di quello che ha definito il “sequestro” di una nave privata e la “sparizione forzata” del suo equipaggio da parte di personale militare statunitense, in violazione del diritto internazionale, in particolare della Convenzione del 1988 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e della Convenzione di Ginevra sull’alto mare.

Affermando che le forze statunitensi stanno sequestrando illegalmente merci e personale in acque internazionali per soffocare l’economia venezuelana, Caracas ha parlato di “atti di pirateria”. Il governo di Caracas ha inoltre sostenuto che le azioni statunitensi si sono estese oltre le navi statali, includendo petroliere private di terze parti.

L’amministrazione Trump ha recentemente intensificato la sua campagna di “massima pressione”, utilizzando il Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) per condurre attacchi e intercettazioni nel Mar dei Caraibi. Washington sostiene che queste azioni mirano a smantellare il finanziamento del “narcoterrorismo”, mentre Caracas sostiene che siano un pretesto per un blocco colonialista.

Nonostante queste minacce, la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA ha recentemente affermato di aver superato gli obiettivi di produzione, raggiungendo 1.200.000 barili al giorno. La continua attività della Chevron rappresenta un raro e funzionale collegamento tra le economie dei due paesi, in un contesto di crescente stallo militare.

Domenica, riporta Reuters, la Guardia Costiera degli Stati Uniti stava attivamente inseguendo una terza petroliera in acque internazionali vicino al Venezuela. Le notizie non specificavano se si trattasse della Canopus Voyager. Tuttavia, funzionari statunitensi hanno confermato che la Guardia Costiera stava monitorando un’imbarcazione identificata come parte della “flotta oscura” venezuelana, una rete di navi utilizzata per aggirare le sanzioni internazionali. Secondo quanto riferito, la nave stava battendo falsa bandiera per aggirare un mandato di sequestro giudiziario statunitense.

Si tratta della seconda operazione di questo tipo questo fine settimana e della terza in meno di una settimana. I sequestri precedenti includono una petroliera chiamata The Skipper e un’altra identificata da alcuni organi di stampa come Bella 1 che sarebbe collegata all’Iran e a Hezbollah.

Luigi Medici

