VENEZUELA. Trump intensifica la pressione su Maduro: nuovi affondamenti di barche dei “narcos”

Donald Trump ha rivolto un nuovo avvertimento al presidente venezuelano Nicolás Maduro, mentre la Guardia Costiera e la Marina statunitense intensificano gli sforzi per intercettare le petroliere nel Mar dei Caraibi, oltre che affondare le imbarcazioni dei “narcotrafficanti”, nell’ambito della crescente campagna di pressione dell’amministrazione repubblicana sul governo di Caracas.

Trump era circondato dai suoi principali collaboratori per la sicurezza nazionale, il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, mentre lasciava intendere di essere pronto a intensificare ulteriormente la sua campagna di pressione di quattro mesi sul governo Maduro, iniziata con l’obiettivo dichiarato di arginare il flusso di droga illegale dalla nazione sudamericana, ma che si è trasformata in qualcosa di più amorfo, riporta AP.

“Se vuole fare qualcosa, se fa il duro, sarà l’ultima volta che potrà farlo”, ha detto Trump di Maduro.

La scorsa settimana, Trump ha chiesto al Venezuela di restituire i beni sequestrati alle compagnie petrolifere statunitensi anni fa, giustificando nuovamente il suo annuncio di un blocco contro le petroliere sanzionate in viaggio da o per il paese sudamericano.

Il Segretario alla Sicurezza Interna Kristi Noem, la cui agenzia sovrintende alla Guardia Costiera, ha dichiarato lunedì in un’apparizione a “Fox & Friends” che l’attacco alle petroliere mira a inviare “un messaggio in tutto il mondo che l’attività illegale a cui sta partecipando Maduro non può essere tollerata, che deve andarsene e che noi difenderemo il nostro popolo”.

Nel frattempo, il Ministero degli Esteri russo ha iniziato a evacuare le famiglie dei diplomatici dal Venezuela. Le evacuazioni includono donne e bambini e sono iniziate venerdì scorso.

Il 22 dicembre, il ministro degli Esteri venezuelano Yván Gil ha dichiarato di aver parlato telefonicamente con il suo omologo russo, Sergey Lavrov, che ha affermato di aver espresso il sostegno della Russia al Venezuela contro il blocco dichiarato da Trump alle petroliere sanzionate: ”Abbiamo esaminato le aggressioni e le flagranti violazioni del diritto internazionale commesse nei Caraibi: attacchi contro navi ed esecuzioni extragiudiziali, nonché gli atti illegali di pirateria perpetrati dal governo degli Stati Uniti”, ha dichiarato Gil in una nota.

Sempre il 22 dicembre, l’Assemblea Nazionale venezuelana ha dato la sua approvazione iniziale a una misura che criminalizzerebbe un’ampia gamma di attività che potrebbero essere collegate al sequestro di petroliere.

Tommaso Dal Passo

