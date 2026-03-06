VENEZUELA. Trump incrementa la collaborazione con Rodriguez che a fine mese va a Bogotà

Il Segretario degli Interni degli Stati Uniti, Doug Burgum, ha incontrato la Presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, a Caracas, nell’ambito di un’iniziativa del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per incrementare la produzione di petrolio e minerali nel Paese sudamericano.

Mercoledì, l’incontro si è concluso con l’annuncio che Rodríguez avrebbe presentato nei prossimi giorni al Parlamento venezuelano una proposta di riforma della legge mineraria venezuelana. Burgum ha anche espresso ottimismo sul fatto che le relazioni economiche tra Stati Uniti e Venezuela continueranno a rafforzarsi, riporta Al Jazeera. “Le opportunità di collaborazione e sinergia tra i nostri due grandi Paesi, il Venezuela e gli Stati Uniti, sono illimitate”, ha affermato.

Ha aggiunto di essere stato accompagnato nel suo viaggio di due giorni da rappresentanti di quasi una dozzina di aziende che cercano di accedere al petrolio e ai minerali del Venezuela. “Sono ansiosi di iniziare e di snellire la burocrazia per consentire a questi investimenti di capitale di fluire”, ha detto Burgum.

I crescenti legami economici tra Venezuela e Stati Uniti giungono sulla scia dell’operazione militare del 3 gennaio per rapire e imprigionare l’ex leader venezuelano, Nicolas Maduro.

Il Venezuela non solo possiede alcune delle maggiori riserve di petrolio al mondo, ma anche ingenti giacimenti di oro, rame, diamanti, coltan e altri minerali. Burgum ha riconosciuto la ricchezza di risorse nel suo discorso di mercoledì: ”Il Venezuela è un paese ricchissimo, ricco di risorse sia di petrolio che di gas, ma anche di minerali essenziali”, ha aggiunto.

In un’intervista rilasciata alla rivista The Atlantic a gennaio, ad esempio, Trump ha avvertito che se Rodriguez “non fa ciò che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro”. Già a fine gennaio, Rodriguez ha firmato una legge di riforma per espandere gli investimenti privati ​​nell’industria petrolifera statale venezuelana, soddisfacendo una delle principali richieste di Trump.

Il suo governo ha inoltre trasferito almeno 50 milioni di barili di petrolio venezuelano all’amministrazione Trump per la vendita, con Trump stesso che controlla la distribuzione dei proventi.

Trump ha elogiato Rodriguez per la sua collaborazione, citando la sua amministrazione come modello per altri governi, incluso quello iraniano. In un post sui social media di mercoledì, Trump ha ribadito la sua soddisfazione per il lavoro svolto finora da Rodriguez: ”Delcy Rodriguez, che è il Presidente del Venezuela, sta facendo un ottimo lavoro e collabora molto bene con i rappresentanti degli Stati Uniti”, ha scritto Trump. “Il petrolio sta iniziando a scorrere e la professionalità e la dedizione tra i due Paesi sono una cosa molto bella da vedere”.

La missione diplomatica statunitense in Venezuela, nel frattempo, ha definito la visita di due giorni di Burgum un “passo vitale e storico” in un “piano in tre fasi” a beneficio di entrambi i Paesi. Ha osservato che Stati Uniti e Venezuela “lavoreranno per un settore minerario legittimo e catene di approvvigionamento minerarie essenziali e sicure”.

Inoltre Delcy Rodríguez effettuerà il suo primo viaggio all’estero come presidente ad interim alla fine di questo mese, partecipando a un vertice in Colombia, riporta AFP.

L’incontro con il presidente colombiano Gustavo Petro si terrà in una città di confine il 13 marzo, ha dichiarato l’ufficio presidenziale a Bogotà. L’incontro segnerà un disgelo nelle relazioni tra i due Paesi.

La Colombia non ha riconosciuto la legittimità delle elezioni che hanno riportato al potere gli alleati di Rodríguez. E la zona di confine ospita numerosi gruppi di guerriglia di sinistra dediti al narcotraffico, che la Colombia ha accusato il Venezuela di finanziare e proteggere.

Lucia Giannini

