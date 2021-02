VENEZUELA. Trump avrebbe voluto incontrare Maduro

Nicolás Maduro ha detto che il suo regime ha avuto “numerosi contatti” con l’amministrazione di Donald Trump, che ha imposto dure sanzioni contro il paese caraibico: «Era un governo contro il diritto internazionale, antidiplomatico, antipolitico, nonostante il quale – in privato – sapete, e ora posso parlarne, abbiamo avuto molti contatti con l’amministrazione Trump. L’amministrazione Trump era caotica», ha detto il leader venezuelano.

Maduro ha detto che il regime venezuelano ha parlato “in varie occasioni” con l’allora inviato degli Stati Uniti in Venezuela, Elliott Abrams, “nei Caraibi”. Caracas ha anche «parlato in Messico diverse volte con inviati speciali”, così come “alle Bahamas, in diverse occasioni (…) Il Trump che ci è stato presentato negli incontri segreti era il Trump bonario, che voleva risolvere i problemi con il Venezuela, che voleva sedersi e parlare con me», ha detto.

«Il leader statunitense», ha aggiunto Maduro, «ha persino fatto “la promessa”» che «se avesse vinto le elezioni (2020)» avrebbe parlato direttamente con il leader venezuelano perché era scettico sull'”esperimento” Juan Guaidó; «Voleva un rapporto diretto con me, ma una cosa è in privato – promesse, offerte – e un’altra cosa in termini di atti pubblici e crudeli contro il nostro popolo», ha detto Maduro.

Dopo che Joe Biden è entrato in carica il 20 gennaio, Maduro ha espresso la sua speranza che «ci sarà una riflessione e una profonda rettifica all’interno del governo degli Stati Uniti sul Venezuela, e dovrebbe essere una rettifica realistica, sulla base della realtà», Maduro ha detto che «c’è sempre spazio per il dialogo».

A questo proposito, ha detto che ci sono sempre “spazi” aperti alla comunicazione, anche se ha avvertito che non si deve considerare questa disponibilità a parlare come «un gesto di debolezza» o come se Caracas stesse «implorando in ginocchio», riporta Laht.

Per quanto riguarda la dichiarazione del portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price che il leader venezuelano è un “dittatore”, Maduro ha chiesto retoricamente se è Price che stabilisce “la politica degli Stati Uniti per il mondo o è il capo di stato, Joe Biden”.

Maduro ha detto che è aperto a «chiunque voglia parlare… in privato, in pubblico, quando vuole, dove vuole e in qualsiasi modo voglia (…) Siamo pronti per un dialogo aperto, un’agenda aperta, un dialogo inclusivo», ha detto il leader del Psuv.

Antonio Albanese