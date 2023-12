VENEZUELA. Si è aperta la nuova guerra del petrolio

Sebbene il Venezuela non abbia dal 1899 il controllo effettivo della zona di Essequibo contesa con la Guyana, il presidente Nicolás Maduro ha annunciato 5 dicembre che intende concedere licenze per l’estrazione petrolifera dopo che il referendum di domenica scorsa ha riconosciuto i presunti diritti del paese sudamericano sul territorio.

«La Guyana deve sapere che risolveremo la questione nel modo più semplice o lo faremo…», ha detto Maduro ordinando la creazione di una divisione della compagnia petrolifera statale Pdvsa per iniziare “immediatamente” a “concedere licenze operative per l’esplorazione e lo sfruttamento di petrolio, gas e miniere” nei 160.000 chilometri quadrati in questione. Ha anche chiesto la creazione di una divisione della Cvg, un conglomerato di aziende pubbliche di miniere, silvicoltura ed energia elettrica, per sviluppare progetti nella zona contesa. Ha inoltre proposto di stabilire una norma che vieti la contrattazione di società che operano con permessi della Guyana in acque “in attesa di essere delimitate”, riporta MercoPress.

La disputa territoriale risale al XIX secolo, ma dal 2018 ha ripreso vigore in vista dell’ammissione del caso da parte della Corte internazionale di giustizia, Icj, che venerdì ha ordinato ad entrambi i paesi di astenersi da azioni che potrebbero aggravare la controversia nella regione. L’Icj ha deciso di emettere misure provvisorie dopo aver concluso che esiste un “rischio di danno irreparabile” al diritto “plausibile” della Guyana prima di pronunciare la sua decisione finale sulla validità del lodo arbitrale del 1899, che cedette il territorio alla Gran Bretagna, che a sua volta il tempo controllava il paese come una colonia.

Nel 2015, la Guyana ha concesso il diritto di esplorare il petrolio dell’Essequibo alla statunitense ExxonMobil, che ha già scoperto più di 11 miliardi di barili di riserve recuperabili, una quantità simile a quella dell’Algeria, membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite Paesi esportatori di petrolio (OPEC). Nel mese di ottobre, sei compagnie petrolifere hanno ottenuto le licenze per esplorare la costa della Guyana.

Maduro ora rifiuta la mediazione della Corte internazionale di giustizia e insiste per negoziati diretti con la Guyana. Per rafforzare la sua posizione, creerà un avamposto militare nella piccola città di Tumeremo, all’interno del territorio venezuelano vicino al confine con la Guyana, per supervisionare il nuovo Stato, anche se non ha annunciato alcuna incursione. Ha nominato il generale Alexis Rodríguez Cabello a capo di Essequibo.

Il presidente dell’Assemblea nazionale Jorge Rodríguez ha affermato che i legislatori voteranno il disegno di legge di Maduro che prevede anche la creazione di un’alta commissione per la difesa della Guyana Essequiba, composta dal Consiglio di difesa nazionale, Codena, dal Consiglio del governo federale, dal Consiglio di Stato e movimenti politici e sociali. L’organismo sarà coordinato dalla vicepresidente Delcy Rodríguez.

Secondo il Consiglio Elettorale Nazionale, l’affluenza alle urne è stata del 50%, anche se si ritiene che sia stata molto inferiore. Nel 2018, quando Maduro fu rieletto tra accuse di frode, era al 46%.

