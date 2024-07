VENEZUELA. Se perdesse, Maduro promette un bagno di sangue

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro prevede un “bagno di sangue” nel suo Paese se non venisse rieletto il 28 luglio. Secondo gli ultimi sondaggi, sarebbe più di 10 punti percentuali dietro al candidato dell’opposizione Edmundo González Urrutia.

“Il destino del Venezuela nel XXI secolo dipende dalla nostra vittoria il 28 luglio. Se non vogliamo che il Venezuela cada in un bagno di sangue, in una guerra civile fratricida, figlia dei fascisti, garantiamoci il più grande successo, la più grande vittoria nella storia elettorale del nostro popolo”, ha detto Maduro a un gruppo di seguaci a ovest di Caracas, riporta MercoPress.

“Più clamorosa sarà la vittoria, maggiori saranno le garanzie di pace che avremo. Più clamorosi saranno i voti, più garanzie per il futuro garantiremo a queste ragazze, a questi bambini”, ha aggiunto.

Maduro è uno dei tanti candidati che sfidano González Urrutia, che ha raggiunto quella posizione dopo aver privato dei diritti civili la principale leader dell’opposizione María Corina Machado.

Il Consiglio Elettorale Nazionale Venezuelano (CNE) ha convocato il 20 giugno tutti i 10 candidati alla presidenza per firmare un accordo in base al quale avrebbero accettato l’esito delle elezioni, ma González Urrutia ed Enrique Márquez si sono rifiutati di partecipare, sostenendo che tale disposizione era già inclusa nella Costituzione e le leggi.

Secondo i dati del Partito Socialista Unito del Venezuela, il partito di governo, riporta El País, González Urrutia è avanti di 14 punti percentuali a Maduro. Tuttavia, i leader Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez avevano la fiducia di cambiare la situazione nello sprint finale. “La nostra campagna tocca la gente, quella di Edmundo non lo è più, ha raggiunto il suo tetto. Stiamo facendo progressi e il divario si sta riducendo”, riporta El País.

Secondo il Centro di Studi Politici e Governativi dell’Università Cattolica Andrés Bello e l’ente demoscopico Delphos, González Urrutia vincerebbe con il 59,1% dei voti mentre Maduro ha solo il 25%.

In questo scenario, Machado ha denunciato un attacco contro lei e la sua squadra a Barquisimeto proprio il giorno dopo l’arresto della sua guardia del corpo Milcíades Ávila, presumibilmente per violenza di genere. Machado ha detto che i veicoli del suo corteo sono stati vandalizzati con vernice e colpi mentre il tubo del freno di uno dei furgoni è stato tagliato, mettendo così in pericolo la sicurezza delle persone che vi viaggiavano.

“Stamattina presto è stato commesso un attacco contro di me e la mia squadra a Barquisimeto, nello stato di Lara. Le nostre auto sono state oggetto di atti vandalici e il tubo dei freni è stato tagliato”, ha detto Machado in un video pubblicato sui social media. “Gli agenti del regime ci hanno seguito da Portuguesa e hanno circondato l’urbanizzazione dove abbiamo trascorso la notte”, ha aggiunto. “Questo accade qui, oggi, dieci giorni prima delle elezioni presidenziali del 28 luglio, poche ore dopo il rapimento del nostro capo della sicurezza, Milcíaades Ávila”, ha continuato.

Machado, che ha smesso di soggiornare nei locali pubblici per evitare conseguenze sui proprietari come in precedenti occasioni con chiusure temporanee o sanzioni economiche, insiste da tempo che “la campagna di Maduro” è stata “violenza”.

Luigi Medici

