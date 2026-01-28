VENEZUELA. Rubio: Se Rodriguez non coopera, nuova operazione militare

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto alla Commissione Esteri del Senato che Washington è pronta a “usare nuovamente la forza” in Venezuela se dovesse stabilire che la presidente ad interim Delcy Rodríguez non sta collaborando “al livello” previsto dall’amministrazione del presidente Donald Trump.

Rubio ha affermato che gli Stati Uniti “monitoreranno attentamente” la cooperazione delle autorità ad interim con un piano “a fasi” per “ripristinare la stabilità”, aggiungendo: “Non ci siano dubbi… siamo pronti a usare la forza per garantire la massima cooperazione se altri metodi falliscono”, sottolineando al contempo di sperare che tali misure “non siano necessarie”, riporta MercoPress.

Rapporti dell’intelligence statunitense hanno sollevato dubbi sulla possibilità che la presidente venezuelana ad interim Delcy Rodríguez collabori con l’amministrazione Trump interrompendo formalmente i rapporti con gli avversari degli Stati Uniti.

Funzionari statunitensi hanno già dichiarato pubblicamente di volere che la presidente ad interim interrompa le relazioni con stretti alleati internazionali come Iran, Cina e Russia, espellendo anche i loro diplomatici e consiglieri dal Venezuela, riporta Reuters.

L’audizione del segretario di Stato Usa è stata la prima apparizione pubblica di Rubio davanti al Congresso incentrata sul Venezuela dopo l’operazione militare statunitense del 3 gennaio che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores; azione che la Casa Bianca inquadra nel suo programma antidroga.

Rubio ha descritto l’intervento come un'”operazione giudiziaria” per catturare “due narcotrafficanti” e processarli negli Stati Uniti, sostenendo che non equivaleva a una guerra e quindi non richiedeva la previa autorizzazione del Congresso. Inoltre, ha ribadito la posizione di Washington secondo cui la rivendicazione di Maduro per le elezioni del 2024 era priva di legittimità, un risultato contestato dalle figure dell’opposizione e non accettato da diversi governi.

Rubio ha illustrato gli impegni che attribuisce al governo ad interim: aprire il settore petrolifero venezuelano alle aziende statunitensi con accesso preferenziale alla produzione, utilizzare i proventi della vendita del greggio per acquistare beni statunitensi, porre fine al sostegno petrolifero a Cuba e perseguire la “riconciliazione nazionale”. Allo stesso tempo, Rodríguez ha affermato che il Venezuela “non accetta ordini” da attori esterni, sebbene Trump abbia dichiarato questa settimana di mantenere “ottimi rapporti” con le autorità ad interim.

Il percorso bilaterale è stato rimodellato dagli accordi petroliferi. Rodríguez ha affermato che il Venezuela ha già ricevuto 300 milioni di dollari da un accordo di vendita di greggio da 500 milioni di dollari annunciato da Washington.

L’amministrazione Trump ha riconosciuto che la sua tabella di marcia potrebbe richiedere anni ed è strutturata attorno alla stabilizzazione, alla ripresa economica e alla transizione verso le elezioni.

Maddalena Ingrao

