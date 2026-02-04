VENEZUELA. Rodriguez incontra Dogu: rappresentante USA nel Paese

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez ha incontrato il principale diplomatico statunitense nel Paese per esaminare il piano Usa per stabilizzare il paese. Rodríguez ha ricevuto l’incaricata d’affari statunitense Laura Dogu presso il palazzo presidenziale di Miraflores per discutere una tabella di marcia in tre fasi delineata dall’amministrazione del presidente Donald Trump, che prevede la stabilizzazione, la ripresa economica e un’eventuale transizione verso un governo democratico.

“Oggi ho incontrato Delcy Rodríguez e Jorge Rodríguez per ribadire le tre fasi che il Segretario di Stato Marco Rubio ha delineato per il Venezuela: stabilizzazione, ripresa economica e riconciliazione, e transizione”, ha dichiarato Dogu in un messaggio pubblicato dall’Ambasciata degli Stati Uniti a Caracas su X e ripreso dal Miami Herald/Nuevo Herald.

Sebbene Rodríguez abbia mantenuto intatto gran parte dell’apparato statale chavista, il suo governo ha operato fin dall’inizio sotto la stretta supervisione degli Stati Uniti. L’amministrazione ad interim è vincolata a una tabella di marcia che richiede progressi misurabili nelle riforme democratiche, il rilascio dei prigionieri politici e la ristrutturazione di settori chiave dell’economia.

A poche ore dall’incontro, il governo venezuelano ha annunciato la nomina dell’ex ministro degli Esteri Félix Plasencia a rappresentante diplomatico negli Stati Uniti, ripristinando formalmente i canali diplomatici dopo una rottura durata sette anni.

Il ministro delle Comunicazioni Miguel Ángel Pérez Pirela ha dichiarato che Plasencia si recherà negli Stati Uniti “nei prossimi giorni” per assumere l’incarico. Il ministro degli Esteri Yván Gil ha affermato che la nomina reciproca dei diplomatici segna l’inizio di una “revisione approfondita” della cooperazione bilaterale. “Stiamo costruendo un’agenda produttiva, un’agenda di pace e rispetto”, ha dichiarato Gil in un discorso trasmesso dalla televisione di stato, descrivendo uno sforzo per ripristinare le relazioni con Washington.

Dogu è arrivata a Caracas nel fine settimana per riaprire la missione diplomatica statunitense, chiusa dal 2019 dopo che l’amministrazione Trump ha riconosciuto il leader dell’opposizione Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela. Da allora, la politica statunitense nei confronti del Venezuela è stata gestita da un ufficio esterno presso l’ambasciata statunitense a Bogotà.

Uno degli elementi più controversi della transizione è stato il rilascio dei prigionieri politici. Dall’annuncio del processo, l’8 gennaio, i progressi sono stati lenti e poco chiari. Secondo l’organizzazione per i diritti umani Foro Penal, 344 detenuti sono stati rilasciati, sebbene a nessuno sia stata concessa la piena libertà. La maggior parte rimane soggetta a restrizioni di viaggio, supervisione giudiziaria o altre condizioni che li mantengono sotto il controllo statale.

Il governo ad interim ha anche presentato una proposta di legge di amnistia generale che copre gli atti di violenza politica risalenti al 1999, escludendo al contempo reati gravi come omicidio, traffico di droga e violazioni dei diritti umani. La misura, promossa da Washington e accolta con cautela da alcuni esponenti dell’opposizione, ha suscitato allarme tra i gruppi per i diritti umani.

Foro Penal ha avvertito che la legge potrebbe garantire l’impunità ai funzionari che hanno ordinato o eseguito la repressione statale. Gli annunci del governo sulla chiusura di centri di detenzione come El Helicoide e La Tumba sono stati inquadrati come rotture simboliche con il passato.

I critici sottolineano che il sistema giudiziario rimane in gran parte intatto, compresi i giudici nominati sotto il governo Maduro. Dal punto di vista economico, il governo Rodríguez si è mosso rapidamente per smantellare i pilastri del modello petrolifero venezuelano controllato dallo Stato.

Una nuova legge sugli idrocarburi approvata il 30 gennaio annulla le riforme imposte dall’ex presidente Hugo Chávez e consente alle aziende private, comprese quelle statunitensi, l’accesso diretto ai giacimenti petroliferi e la possibilità di vendere greggio senza passare attraverso la compagnia petrolifera statale PDVSA.

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ora supervisiona la gestione delle entrate petrolifere venezuelane, con fondi destinati a programmi sociali secondo i protocolli definiti da Washington. Trump ha annunciato il trasferimento immediato di una quantità compresa tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio venezuelano precedentemente sanzionato agli Stati Uniti, con i proventi trattenuti in conti vincolati all’assistenza umanitaria. Nonostante le aspettative di una ripresa economica, i rischi rimangono elevati.

Gruppi armati, come Tren de Aragua e collettivi filogovernativi, controllano ancora vaste fasce di territorio, sfidando l’autorità del governo ad interim e complicando gli sforzi per ripristinare la sicurezza pubblica.

È ancora pesante la crisi sociale, con i salari minimi che non riescono a coprire i costi di base della vita e i servizi pubblici che mostrano scarsi miglioramenti.

Tommaso Dal Passo

