VENEZUELA. Rodriguez “graziata” da Trump

L’amministrazione Trump avrebbe incaricato i procuratori federali di Miami di evitare indagini penali sulla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, da tempo nel mirino della DEA (Drug Enforcement Administration).

Secondo AP è un segnale di un possibile riavvicinamento tra la Casa Bianca e il Paese ricco di petrolio. Non è chiaro se i procuratori abbiano effettivamente implicato Rodríguez in qualche reato o se gli inquirenti si stiano muovendo verso un’incriminazione. Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato via e-mail che “non c’è mai stata un’indagine a suo carico da insabbiare”.

Tuttavia, i documenti della DEA mostrano che la Rodríguez è costantemente finita nel mirino delle forze dell’ordine federali almeno dal 2018, sebbene non sia mai stata incriminata negli Stati Uniti, a differenza di altri alti funzionari venezuelani.

La direttiva di sospendere le indagini su Rodríguez era volta, tra le altre cose, a non compromettere gli sforzi dell’amministrazione per stabilizzare il Venezuela dopo la cattura di Nicolás Maduro.

L’eliminazione della minaccia di una potenziale incriminazione, anche solo temporaneamente, allenta la pressione su Rodríguez, mentre l’amministrazione Trump cerca di collaborare con il leader ad interim per stabilizzare il Venezuela dopo la destituzione di Maduro e aprire il Paese agli investimenti statunitensi. Poco dopo che l’esercito statunitense aveva portato Maduro e sua moglie a New York per affrontare le accuse federali di traffico di stupefacenti, il presidente Donald Trump ha elogiato Rodríguez definendola una “persona straordinaria”.

Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro Rodríguez e l’hanno riconosciuta come unico capo di Stato del Venezuela, consentendole di ristabilire i legami con le banche occidentali e di collaborare più liberamente con gli investitori statunitensi interessati alle più grandi riserve petrolifere del mondo. Con l’intensificarsi dei rapporti tra i due governi, alcuni hanno indicato la strategia venezuelana – caratterizzata da blocchi petroliferi, incriminazioni dei massimi dirigenti e minacce di intervento militare – come modello per promuovere un cambio di regime dall’interno.

Rodríguez e suo fratello, Jorge Rodríguez, presidente dell’Assemblea Nazionale, sono stati colpiti da sanzioni statunitensi durante il primo mandato di Trump per il loro ruolo nel minare la democrazia venezuelana e consolidare il regime autoritario di Maduro.

“Rodríguez sta facendo un ottimo lavoro”, ha scritto Trump sui social media all’inizio di marzo. “Il petrolio sta ricominciando a scorrere e la professionalità e la dedizione dimostrate da entrambi i Paesi sono davvero un piacere da vedere!”.

Negli ultimi mesi, Rodríguez ha ospitato cerimonie con un flusso costante di petrolieri americani, alcuni dei quali hanno partecipato a delegazioni di alto profilo guidate dal Segretario all’Energia statunitense Chris Wright e dal Segretario degli Interni Doug Burgum.

Manca sempre qualsiasi accenno alle elezioni, nonostante Rodríguez il mese scorso abbia ampiamente superato il limite di 90 giorni fissato dalla Corte Suprema venezuelana per ricoprire temporaneamente la carica lasciata vacante da Maduro. «Non lo so», ha risposto in inglese quando, all’inizio di questo mese, un giornalista statunitense in visita le ha urlato una domanda sui tempi previsti per lo svolgimento delle elezioni. «Tra un po’ di tempo».

La DEA aveva raccolto un dettagliato fascicolo di intelligence su Rodríguez risalente almeno al 2018 e ha ricevuto accuse sul suo comportamento che spaziavano dal traffico di droga al contrabbando d’oro.

Il suo nome è emerso in quasi una dozzina di indagini della DEA; era stata persino collegata ad Alex Saab, presunto uomo di fiducia di Maduro, arrestato per la prima volta dalle autorità statunitensi nel 2020 con l’accusa di riciclaggio di denaro; Rodríguez ha espulso Saab questo mese nell’ambito di un’epurazione di uomini d’affari vicini a Maduro, accusati di essersi arricchiti attraverso affari corrotti.

La sospensione delle indagini su Rodríguez arriva mentre l’amministrazione Trump ha analogamente bloccato le indagini federali in corso su un altro importante esponente della sinistra latinoamericana, il presidente colombiano Gustavo Petro.

La DEA aveva designato Petro come “obiettivo prioritario” per presunti legami con narcotrafficanti, su cui i procuratori federali indagavano da mesi. Il New York Times ha riportato a marzo che funzionari statunitensi avevano recentemente assicurato al governo colombiano che Petro non sarebbe stato incriminato in quei casi.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/