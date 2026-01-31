VENEZUELA. Rodriguez firma la legge di modifica della PDVSA: spaziali stranieri

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha firmato una legge che apre il settore petrolifero nazionale alla privatizzazione, ribaltando un principio del movimento socialista che ha governato il paese per oltre vent’anni.

La riforma sarà senza dubbio la politica distintiva del suo governo, poiché posizionerà il settore petrolifero – il motore del Venezuela – per attrarre gli investimenti stranieri necessari a rilanciare un’industria a lungo paralizzata, riporta AP.

Rodríguez ha promulgato la misura meno di un mese dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro durante un attacco militare statunitense a Caracas.

Rodríguez, di fronte ai lavoratori del settore petrolifero e ai sostenitori del partito al governo, ha firmato la legge meno di due ore dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale. Allo stesso tempo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ufficialmente iniziato ad allentare le sanzioni economiche sul petrolio venezuelano, imposte dalla prima amministrazione Trump, e ha ampliato la capacità delle compagnie energetiche statunitensi di operare nella nazione sudamericana.

Giovedì scorso, Rodríguez ha parlato anche con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Segretario di Stato Marco Rubio, che il giorno prima avevano spiegato ai senatori statunitensi in un’audizione come l’amministrazione intende gestire la vendita di decine di milioni di barili di petrolio dal Venezuela e supervisionare i flussi di denaro. Il Venezuela possiede le maggiori riserve accertate di greggio al mondo.

Le iniziative di entrambi i governi stanno aprendo la strada a un altro radicale cambiamento geopolitico ed economico in Venezuela. “Stiamo parlando del futuro. Stiamo parlando del Paese che daremo ai nostri figli”, ha detto Rodríguez a proposito della riforma.

Rodríguez aveva proposto le modifiche all’inizio di questo mese, dopo che Trump aveva dichiarato che la sua amministrazione avrebbe preso il controllo delle esportazioni di petrolio venezuelane e avrebbe rivitalizzato l’industria attirando investimenti stranieri.

Il presidente Donald Trump afferma di aver comunicato alla leader venezuelana Delcy Rodríguez che gli Stati Uniti apriranno lo spazio aereo commerciale del Venezuela, consentendo ai cittadini americani di visitare il Paese.

La legge promette di dare alle aziende private il controllo sulla produzione e la vendita di petrolio, ponendo fine al monopolio della statale Petróleos de Venezuela SA su tali attività e sulla determinazione dei prezzi.

Un’azienda privata “assumerà la piena gestione delle attività a proprie spese, conto e rischio, dopo aver dimostrato la propria capacità finanziaria e tecnica attraverso un piano aziendale approvato” dal Ministero del Petrolio nazionale, secondo la legge. La legge prevede che la proprietà dei giacimenti di idrocarburi su cui un’azienda svolgerà le proprie attività rimanga allo Stato.

La nuova legge consente inoltre l’arbitrato indipendente delle controversie, eliminando l’obbligo di risoluzione delle controversie esclusivamente presso i tribunali venezuelani, controllati dal partito al potere. Gli investitori stranieri ritengono fondamentale il coinvolgimento di arbitri indipendenti per tutelarsi da future espropriazioni.

Il governo Rodríguez si aspetta che le modifiche servano da garanzia per le principali compagnie petrolifere statunitensi che finora hanno esitato a tornare nel Paese. Alcune di queste aziende, due decenni fa, hanno perso investimenti quando fu promulgata la legge per favorire la PDVSA.

Inoltre, la legge oggi modifica le tasse di estrazione, fissando un limite massimo di royalty del 30% e consentendo all’esecutivo di stabilire percentuali per ogni progetto in base alle esigenze di investimento di capitale, alla competitività e ad altri fattori.

I lavoratori del settore petrolifero hanno festeggiato l’approvazione del disegno di legge, sventolando una bandiera venezuelana all’interno del palazzo legislativo e poi unendosi ai legislatori in una manifestazione con i sostenitori del partito al governo.

L’ultima modifica alla legge risale a due decenni fa, quando il defunto Hugo Chávez fece del pesante controllo statale sull’industria petrolifera un pilastro della rivoluzione socialista.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/