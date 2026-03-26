VENEZUELA. Rodriguez al FII saudita di Miami cerca investitori

Mercoledì scorso, la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha partecipato in videoconferenza al forum sugli investimenti prioritari FII a Miami, dove ha assicurato agli investitori americani, sauditi e latinoamericani che il suo governo sta portando avanti riforme per garantire “certezza giuridica” agli investimenti nel Paese.

“È importante che gli investitori sappiano che, a prescindere dalle transizioni politiche o dai contesti restrittivi, in Venezuela esistono leggi che consentono un serio ritorno sui loro investimenti”, ha affermato Rodríguez da Caracas. Ha sottolineato il processo di riforma in corso volto a diversificare l’economia al di là degli idrocarburi, con la crescita di settori come l’edilizia, il settore bancario, l’industria mineraria e manifatturiera, riporta MercoPress.

Rodríguez ha citato la recente legge sugli idrocarburi e sui minerali e l’introduzione di meccanismi di arbitrato nazionali e internazionali per la risoluzione delle controversie. Ha inoltre rivolto un messaggio al presidente Donald Trump, esprimendo gratitudine per la disponibilità di entrambi i governi a costruire un’agenda diplomatica bilaterale costruttiva dopo anni di relazioni assenti o molto tese.

Nel frattempo, la leader dell’opposizione María Corina Machado è intervenuta da Houston alla conferenza sull’energia CERAWeek, dove ha anche cercato di attrarre investitori e ha promesso che il Venezuela rispetterà i suoi contratti se si terranno elezioni presidenziali “libere ed eque”. Machado ha proposto la creazione di un organismo indipendente per la gestione degli idrocarburi senza interferenze statali.

È da tenere presente che questa settimana, una delegazione diplomatica venezuelana guidata da Félix Plasencia è a Washington per stabilire una presenza permanente, ha annunciato Rodríguez. Plasencia fungerà da controparte dell’inviata statunitense Laura Dogu, che si trova a Caracas da quasi due mesi.

Il forum FII Priority, sostenuto dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita e noto come il “Davos del deserto”, prevede la partecipazione del presidente statunitense Donald Trump nella giornata di oggi.

Lucia Giannini

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