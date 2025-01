VENEZUELA. Riaperti i confini con Brasile e Colombia

Il governo del Venezuela ha riaperto lunedì scorso i confini con Colombia e Brasile che aveva chiuso il venerdì precedente prima dell’insediamento di Nicolás Maduro come Presidente per un terzo mandato consecutivo di sei anni. La misura era stata adottata a causa di una presunta “cospirazione internazionale” in seguito alle controverse elezioni del 28 luglio 2024, che anche l’opposizione della Piattaforma Democratica Unitaria del diplomatico in pensione Edmundo González Urrutia ha affermato di aver vinto.

“Il confine, ancora una volta, aperto. Lo Stato e il Paese in totale pace e tranquillità, in perfetta fusione civica, militare e di polizia”, ​​ha annunciato il governatore chavista dello Stato di Táchira, Freddy Bernal, su Instagram da un post sulla migrazione al confine con la Colombia. Secondo i media locali, la chiusura ha causato perdite commerciali di quasi 3,5 milioni di dollari, riporta MercoPress.

“Il paese in pace, che è ciò che tutti vogliamo, pace per il Venezuela, pace per la Colombia, che la violenza non arrivi, che le minacce dalla Colombia non arrivino più, che il nefasto Álvaro Uribe non venga a inventare invasioni, qui nessuno vuole la guerra, qui nessuno vuole invasioni”, ha aggiunto Bernal in merito alle dichiarazioni dell’ex governante colombiano, che ha chiesto un intervento militare internazionale in Venezuela.

Colombia e Venezuela condividono un confine di 2.219 chilometri che comprende sette dipartimenti colombiani e quattro stati venezuelani. Circa 12 milioni di persone risiedono su entrambi i lati di quella linea.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha affermato che il suo governo “manterrà relazioni diplomatiche” con Caracas nonostante ai venezuelani non sia consentito votare liberamente, oltre al fatto che la leader dell’opposizione María Corina Machado è stata privata del suo “diritto di eleggere ed essere eletta. Il leader di sinistra ha anche scritto su X che avrebbe cercato “un dialogo democratico in Colombia e Venezuela” oltre al “rispetto dei popoli”.

“Le relazioni diplomatiche servono per unire i popoli e non soffrire per i disaccordi dei loro governi”, ha anche sostenuto Petro.

Più tardi lunedì, il Ministero degli Esteri venezuelano ha annunciato la riapertura del confine con lo stato brasiliano di Roraima, bloccato venerdì dall’esercito venezuelano. Allo stesso tempo, le autorità brasiliane hanno ordinato un’estensione di 90 giorni, fino al 10 aprile, dello spiegamento di truppe nelle aree confinanti con il Venezuela, citando ragioni di sicurezza. Gli analisti locali ritengono che una delle ragioni di questo atteggiamento fosse quella di contenere un possibile afflusso di migranti venezuelani in fuga.

Né il Brasile né la Colombia hanno riconosciuto la vittoria elettorale di Maduro, sebbene entrambi non siano riusciti a riconoscere González Urrutia presidente eletto come hanno fatto Argentina, Uruguay, Paraguay, Stati Uniti e Unione Europea, tra gli altri.

Maddalena Ingrao

