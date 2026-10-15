VENEZUELA. Pensionati e lavoratori in piazza per chiedere migliori condizioni di vita, mentre Delcy Rodríguez a Roma afferma che il paese è a “fame zero”

A quanto pare l’arrivo statunitense in Venuezela, l’arresto di Maduro e l’ingresso di Delcy Rodríguez non hanno migliorato le condizioni di vita della popolazione venezuelana.

Nel frattempo, la testata El Impulso ha riportato le parole di Trump in cui rivendica il controllo sul petrolio venezuelano: “Al vincitore il bottino. Il presidente statunitense Donald Trump ha nuovamente suscitato polemiche con le sue dichiarazioni sul petrolio venezuelano, utilizzando l’espressione “al vincitore il bottino” in riferimento al ruolo di Washington nel settore energetico del Venezuela. Secondo un servizio di HispanTV pubblicato il 10 ottobre, Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno ricavando miliardi di dollari dalle risorse petrolifere venezuelane e ha giustificato il fatto che tali benefici vadano al suo Paese.

Il 13 ottobre pensionati e lavoratori hanno fatto una marcia verso Miraflores: “Noi pensionati stiamo morendo di fame”, ha dichiarato Paola Fernández, un’agente del CICPC in pensione, durante il raduno di lavoratori. Fernández ha chiesto salari migliori e il pagamento dei bonus di fine anno. Ha inoltre descritto le difficoltà che i pensionati incontrano nel permettersi i farmaci e nell’accedere alle cure ospedaliere. “Diversi colleghi sono morti e la gente chiede contributi perché non ha i mezzi per seppellire i propri cari”, ha affermato.

E mentre le piazze del Venezuela prestano il leader Delcy Rodríguez dall’11 è era a Roma, per il World Food Forum annuale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), che prende il via il giorno seguente e si conclude il 16 ottobre. Dove ha dichiarato: il Venezuela “è riuscito a raggiungere l’obiettivo fame zero”.

E ancora ha detto: “Siamo qui per partecipare a questo World Food Forum, sottolineando l’importanza che il Venezuela attribuisce all’alimentazione come diritto umano fondamentale”, ha osservato. “E, soprattutto, per mettere in luce il percorso del Venezuela: un Paese che era riuscito a raggiungere l’obiettivo fame zero, prima di trovarsi ad affrontare la situazione derivante dalle sanzioni. Oggi stiamo dimostrando progressi significativi verso l’obiettivo di tornare alla fame zero in Venezuela”.

Delcy Rodríguez ha annunciato il piano “Venezuela Alimenta” per promuovere l’eliminazione della fame. Rodríguez ha dichiarato che il Venezuela vanta esperienza nelle politiche di lotta alla fame e ha affermato che il Paese è vicino a raggiungere nuovamente tale obiettivo. “Il Venezuela possiede un’esperienza comprovata nell’eliminazione della fame, come riconosciuto dalla FAO. Siamo molto vicini a riuscirci di nuovo, grazie a programmi di nutrizione sociale più solidi e a un importante sforzo nazionale”, ha dichiarato.

I venezuelani non hanno solo protestato nella loro patria ma anche a Roma contro la presenza di Delcy Rodríguez al World Food Forum della FAO. I manifestanti hanno denunciato che “si sta mentendo al mondo” mentre, in Venezuela, le famiglie “sopravvivono senza acqua né elettricità, con salari che non coprono i costi del cibo e senza alcun accesso al paniere alimentare di base”. “La verità non si può nascondere!”, hanno dichiarato. Uno dei manifestanti ha spiegato che si trattava di una protesta pacifica contro l’invito rivolto alla Rodríguez a parlare di fame nel mondo, “quando in realtà la fame in Venezuela esiste da 26 anni”.

Il 13 ottobre, comunque gli insegnanti e operatori sanitari hanno tentato di marciare verso Miraflores per chiedere un adeguamento salariale prima di dicembre un blocco della Polizia Nazionale Bolivariana (PNB) ha impedito loro di avanzare verso Avenida Urdaneta, a Caracas. Carmen Teresa Márquez, presidente della Federazione Venezuelana degli Insegnanti, ha dichiarato che il pagamento dei bonus di fine anno basato sugli stipendi attuali costituisce un abuso. I sindacati chiedono che i bonus vengano integrati nella retribuzione base, poiché la svalutazione della valuta sta erodendo il loro reddito.

Nonostante il blocco della polizia, almeno sei leader sono riusciti ad avanzare e a consegnare scatole contenenti oltre 50.000 firme – che intendevano sottoporre alle autorità del regime – nell’ambito di una campagna che chiede che i bonus di fine anno degli operatori sanitari vengano calcolati in base ai loro guadagni effettivi.

Anche i Lavoratori impegnati nella ristrutturazione dell’aeroporto di Maiquetía protestano per i mancati pagamenti. I lavoratori si sono radunati su una strada interna dell’aeroporto, vicino al terminal dei voli nazionali, per richiedere la presenza dei loro supervisori e coordinatori diretti, cercando di capire quando avrebbero ricevuto le retribuzioni arretrate. Tuttavia, agenti della Guardia Nazionale Bolivariana (GNB) li hanno allontanati dall’area, come riferito dai lavoratori stessi a El Pitazo.

“Lavoriamo per un’azienda appaltata dal gruppo Plan Venezuela Renace e non abbiamo nemmeno informazioni chiare sull’azienda stessa. Ma durante la riunione che abbiamo avuto, ci avevano promesso 80 dollari a settimana, da pagare ogni giovedì. (…) Lunedì ci è stato detto che forse avremmo ricevuto il pagamento per entrambe le settimane il giovedì successivo, quindi abbiamo deciso di protestare”, ha spiegato uno dei lavoratori a El Pitazo.

Lucia Giannini

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