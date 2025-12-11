VENEZUELA. Pechino sta in finestra e vende armi a Caracas

La campagna di Donald Trump contro il Venezuela si è recentemente intensificata con l’annuncio del presidente degli Stati Uniti che lo spazio aereo del Paese dovrebbe essere considerato “chiuso”. Si tratta di una mossa che ha preceduto gli interventi militari statunitensi in passato, forse il più significativo in Iraq nel 2003.

Resta da vedere se la dichiarazione di Trump sarà seguita da un’azione militare ma ciò che è degno di nota è la reazione della Cina, riporta The Conversation.

In un briefing del 3 dicembre scorso, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha affermato che la chiusura dello spazio aereo venezuelano violerebbe le norme internazionali e violerebbe la sovranità nazionale. Jian ha aggiunto che la Cina respinge qualsiasi ingerenza negli affari interni del Venezuela “con qualsiasi pretesto” e ha invitato tutte le parti a mantenere l’America Latina una “zona di pace”.

La Cina ha sviluppato solide relazioni con diversi paesi latinoamericani, tra cui il Venezuela, nell’ambito di una strategia più ampia volta a espandere la propria presenza in regioni a lungo dominate dagli Stati Uniti.

La Cina è coinvolta in America Latina da secoli. Ma i suoi legami con la regione sono cresciuti rapidamente negli ultimi 25 anni circa, diventando un partner indispensabile per molti paesi latinoamericani. Il Brasile è un chiaro esempio di questa indispensabilità.

Anche con Jair Bolsonaro il ruolo della Cina come importante consumatore di beni brasiliani non è venuto meno. Nel 2020, la Cina era il principale partner commerciale del Brasile, rappresentando oltre il 30% delle esportazioni totali del paese.

I legami tra Brasile e Cina si sono ulteriormente approfonditi con Lula da Silva, grazie all’intensificarsi della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che ha visto il Brasile diventare una fonte alternativa cruciale di prodotti agricoli come la soia, che la Cina ha storicamente importato dagli Stati Uniti. Questa relazione ha permesso alla Cina di esercitare una pressione economica sugli Stati Uniti. Le ingenti esportazioni di soia dal Brasile verso la Cina hanno aumentato l’offerta globale, con conseguente riduzione dei prezzi per tutti i fornitori, compresi quelli statunitensi.

La Cina è stata un partner altrettanto indispensabile per il Venezuela fin dai tempi del predecessore di Maduro, Hugo Chávez. Nel corso degli anni, la Cina è diventata la principale destinazione del petrolio venezuelano. Nel 2024, la Cina ha acquistato in media circa 268.000 barili di petrolio dal Venezuela ogni giorno, anche se dovrebbe essere una cifra più alta, poiché il petrolio venezuelano viene regolarmente fatto passare da terze parti per aggirare le sanzioni statunitensi.

Il petrolio venezuelano è fondamentale per la Cina. Negli ultimi anni Pechino ha cercato di diversificare le sue fonti di risorse naturali nell’ambito degli sforzi per mantenere il suo vantaggio globale nella produzione a basso costo e liberarsi dalla dipendenza dal petrolio mediorientale.

Le minacce di Trump di intervenire militarmente in Venezuela potrebbero, almeno in parte, essere volte a sfidare gli interessi cinesi.

Il 2 dicembre, la Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui affermava l’impegno dell’amministrazione Trump nei confronti della Dottrina Monroe, con un nuovo “Corollario Trump”: “il popolo americano – non le nazioni straniere né le istituzioni globaliste – controllerà sempre il proprio destino nel nostro emisfero”.

È improbabile però che la Cina intervenga militarmente per difendere i paesi dell’America Latina dall’aggressione statunitense. La campagna di Trump in America Latina ha offerto a Pechino l’opportunità di avere un mercato per le proprie armi.

Il Venezuela sta già acquistando armi cinesi, che spaziano dalle attrezzature antisommossa ai missili e – forse in futuro – ai jet da combattimento.

Luigi Medici

