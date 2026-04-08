VENEZUELA.Organizzazione degli Stati Iberoamericani: “L’interesse di Trump è solo il petrolio e non la democrazia in Venezuela”

Il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati Iberoamericani per l’Istruzione, la Scienza e la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, ha affermato che l’interesse principale del presidente statunitense Donald Trump in Venezuela è legato all’energia e non ha nulla a che vedere con la promozione dei valori democratici o della civiltà.

“In Venezuela, ho sempre pensato che il presidente Trump si preoccupi di una sola cosa, non dell’istruzione: ciò che gli interessa è il petrolio”, ha dichiarato Jabonero all’agenzia EFE presso la sede dell’OEI ad Asunción, capitale del Paraguay, dove si trova in visita per due giorni. “Qualcuno ha mai parlato di civiltà in Venezuela? Di democrazia? No”, ha aggiunto.

Le dichiarazioni del funzionario spagnolo, a capo dell’OEI dal 2018 e rieletto nel 2022 per un mandato che si conclude quest’anno, giungono in un momento in cui le relazioni tra Washington e Caracas ruotano esplicitamente attorno al petrolio sin dalla cattura di Nicolás Maduro il 3 gennaio, riporta MercoPress.

A seguito dell’intervento militare statunitense a Caracas e in tre stati limitrofi, che ha causato circa cento morti secondo le cifre ufficiali, Delcy Rodríguez ha assunto la carica di presidente ad interim e ha rapidamente rafforzato i legami con Washington. Trump ha apertamente descritto la relazione con il Venezuela come una “joint venture” petrolifera.

“Ora lavoriamo fianco a fianco con il Venezuela: siamo, nel senso più stretto del termine, partner in una joint venture”, ha dichiarato Trump in un discorso televisivo alla nazione il 1° aprile, in cui ha anche affermato che gli Stati Uniti sono ora “totalmente indipendenti dal Medio Oriente” grazie al petrolio venezuelano.

L’amministrazione Trump ha attuato una serie di misure per agevolare gli investimenti statunitensi nel settore energetico venezuelano. A gennaio, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha rilasciato una licenza generale che autorizza le società statunitensi a vendere petrolio venezuelano ad acquirenti in tutto il mondo. A febbraio, il Dipartimento di Stato ha annunciato di star “accelerando l’attuazione della visione del Presidente Trump per la riapertura e lo sviluppo dell’industria petrolifera venezuelana”. Il 1° aprile, l’OFAC ha rimosso Rodríguez dalla lista dei funzionari venezuelani sanzionati, eliminando un ostacolo fondamentale per Caracas nel riprendere il controllo dei suoi beni sul suolo statunitense.

Il Venezuela possiede una delle maggiori riserve petrolifere accertate al mondo, ma la produzione è crollata negli ultimi decenni, passando da oltre tre milioni di barili al giorno a circa un milione, pari a circa l’1% della produzione globale. Gran parte di questo greggio pesante e difficile da raffinare veniva esportato in Cina prima del riavvicinamento con Washington.

A gennaio, Trump ha incontrato alla Casa Bianca i vertici delle principali compagnie petrolifere statunitensi per discutere di come “ricostruire rapidamente le infrastrutture petrolifere venezuelane, ormai deteriorate”. In un evento privato, le cui immagini sono state poi diffuse online, il presidente si è spinto fino ad affermare che gli Stati Uniti ora controllano “il 59% del petrolio mondiale”.

Il governo ad interim di Rodríguez, dal canto suo, ha approvato una nuova legge sugli idrocarburi e sta discutendo una legge sulle attività minerarie, sebbene organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani abbiano avvertito che le licenze minerarie potrebbero facilitare il riciclaggio di oro illegale proveniente da aree controllate da reti criminali.

Lucia Giannini

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