VENEZUELA. Mosca vuole gli AK47 fatti da Maduro

La Russia insiste sul fatto che il lancio dell’impianto per la produzione di fucili Kalashnikov in Venezuela ha dovuto essere rimandato durante il 2021 come conseguenza delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, ma i lavori finali stanno guadagnando ritmo ultimamente grazie alla cooperazione delle autorità locali.

Il governo russo si aspetta di iniziare a produrre fucili Kalashnikov in Venezuela il prossimo anno, ha spiegato Valeria Reshétnikova, portavoce del Servizio federale per la cooperazione militare e tecnica: «Gli specialisti russi hanno iniziato a preparare le attrezzature di processo e le linee di assemblaggio. Speriamo di lanciarlo nel 2022», ha detto Reshétnikova, ripresa da MercoPress.

Reshétnikova ha affermato che i ritardi sono stati dovuti anche alla pandemia Covid-19 oltre alle sanzioni degli Stati Uniti. L’inviato del presidente venezuelano Nicolás Maduro, Adán Chávez, aveva detto a ottobre durante un viaggio a Mosca che la fabbrica dovrebbe essere completata entro la seconda metà del 2022. «Continuiamo a cercare soluzioni insieme. Alcune di queste soluzioni sono state raggiunte, specialmente quella finanziaria», aveva detto Chávez.

Chávez aveva anche assicurato che il blocco degli Stati Uniti aveva limitato il flusso di risorse finanziarie necessarie per progetti come la fabbrica di fucili: «Siamo riusciti con l’appoggio di governi amici a rompere in qualche modo questo blocco economico-finanziario, ma continua a causarci forti difficoltà economiche», aveva detto Chávez.

Questa fabbrica era un progetto ideato dal defunto presidente venezuelano Hugo Chávez. Nel 2006, ha anche incontrato Mikhail Kalashnikov, designer dell’iconica mitragliatrice.

Il Venezuela è stato colpito anche a causa della caduta del prezzo del petrolio, che ha costretto Mosca prima a concedere a Caracas un prestito per l’acquisto di armi e poi a ristrutturare parte del suo debito. Anche i termini di consegna della fabbrica di fucili d’assalto Kalashnikov in Venezuela sono stati rinviati più volte a causa di scandali di corruzione.

Nell’aprile 2009, la società russa Rostec, incaricata dei lavori, ha avviato un’indagine perché ha osservato una serie di furti, ha riferito il capo della procura generale russa, Dmitri Demeshin. L’ex senatore russo Sergei Popelniújov, che doveva garantire lo sviluppo del progetto, è stato condannato per il presunto furto di circa 16 milioni di dollari. Ha sostenuto che le fabbriche non sono state costruite in tempo a causa dell’inflazione estremamente alta che ha colpito il paese.

Graziella Giangiulio