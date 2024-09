VENEZUELA. Mandato di cattura per il leader dell’opposizione Urrutia

Lunedì un tribunale venezuelano ha emesso un mandato di arresto contro l’ex candidato presidenziale Edmundo González Urrutia, che l’opposizione sostiene abbia vinto le elezioni del 28 luglio con il 67% dei voti, non riconoscendo così l’annuncio del Consiglio elettorale nazionale, CNE, secondo cui il candidato in carica Nicolás Maduro aveva prevalso con un sostegno del 52%. Questo risultato è stato successivamente convalidato dalla Corte suprema, TSJ, su richiesta di Maduro.

Il mandato è stato emesso su richiesta dell’ufficio del procuratore generale filogovernativo, affermando che González Urrutia aveva ignorato tre citazioni a testimoniare ed era sotto inchiesta per “usurpazione di funzioni, falsificazione di documenti pubblici, istigazione a disobbedire alle leggi, reati informatici, associazione per commettere reati e cospirazione”, riporta MercoPress.

Dopo aver ignorato la prima convocazione, González ha pubblicato una lettera in cui ha denunciato la “flagrante” inadempienza ai poteri costituzionali e legali dell’Autorità Elettorale, non contando e non presentando i verbali delle elezioni del 28 luglio, giustificando così le sue decisioni.

“Se andassi all’Aula Elettorale in queste condizioni, sarei in assoluta vulnerabilità a causa dell’impotenza e della violazione del giusto processo, e metterei a rischio non solo la mia libertà ma, cosa ancora più importante, la volontà del popolo, espressa il 28 luglio”, ha spiegato dopo che l’opposizione ha gridato alla “frode” riguardo al processo attraverso il quale Maduro afferma di essere stato rieletto per il mandato 2025-2031.

L’opposizione ha pubblicato circa l’83% dei verbali delle votazioni, il che dimostrerebbe l’insuperabile vittoria di González Urrutia anche se Maduro avesse ottenuto il 100% dei voti nei restanti seggi elettorali. Ma il regime chavista sostiene che questi documenti sono stati “contraffatti”, in sfida a quanto scoperto dal Carter Center e da altri osservatori indipendenti.

Dopo che il TSJ ha convalidato i risultati del CNE il 24 agosto, González Urrutia è stato ritenuto colpevole di “oltraggio” per essersi rifiutato di presenziare alle udienze. Il procuratore generale Tarek William Saab ritiene lui e la leader dell’opposizione emarginata María Corina Machado responsabili degli atti di violenza nelle proteste che hanno causato 27 morti, quasi 200 feriti e oltre 2.400 arresti.

L’ufficio di Saab ha anche affermato che González Urrutia rappresentava un rischio di fuga e costituiva un “pericolo di ostruzione” per le indagini.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/