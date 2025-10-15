VENEZUELA. Maduro schiera le Brigate indigene” e chiude le ambasciate in Norvegia e Australia

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha ordinato l’espansione delle milizie indigene all’interno delle forze bolivariane per difendere la nazione da quella che definisce una “minaccia” rappresentata dal dispiegamento militare statunitense nei Caraibi.

Intervenendo domenica scorsa a una cerimonia per la Giornata della Resistenza Indigena, Maduro ha affermato di aver ricevuto lettere da popolazioni indigene di tutte le Americhe “disposte a scendere in guerra per difendere la Repubblica Bolivariana del Venezuela” e ha ordinato la formazione di “brigate indigene”, riporta MercoPress.

“Se volete la pace, preparatevi a conquistarla con l’unione del popolo, dell’esercito e della polizia, con un’unità nazionale permanente. L’ordine è stato dato: conquistare la pace, esercitare la sovranità permanente sul nostro territorio e sui nostri mari e difendere il diritto alla vita”, ha osservato Maduro.

Ha anche insistito sul fatto che il dispiegamento navale statunitense, ufficialmente destinato a combattere il narcotraffico, fosse un pretesto per una “minaccia” e una presunta intenzione di invadere il Venezuela o di provocare un “cambio di regime”.

In questo contesto, il leader chavista ha incaricato i militari di accelerare l’integrazione e l’espansione delle milizie indigene “in tutti i territori del Paese” per “conquistare la pace, esercitare la sovranità permanente sul nostro territorio e sui nostri mari e difendere il diritto alla vita”.

La Ministra per i Popoli Indigeni, Clara Vidal, ha donato a Maduro un copricapo che ha descritto come “una delle armi silenziose che hanno sconfitto l’impero spagnolo”, definendolo il “capo indio del Venezuela” e ha avvertito che le moderne navi statunitensi nei Caraibi trasportano “missili”, a differenza delle navi spagnole del passato.

Le tensioni con Washington rimangono elevate, con il governo statunitense che accusa Maduro di guidare un cartello della droga e offre una ricompensa di 50 milioni di dollari per la sua cattura. Gli Stati Uniti hanno negato di aver pianificato un’incursione di terra.

Il Venezuela, poi, chiuderà la sua ambasciata in Norvegia, pochi giorni dopo che il leader dell’opposizione sudamericana ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace a Oslo, riporta Sky News.

In una dichiarazione, il governo di Nicolas Maduro ha affermato che il Paese chiuderà anche l’ambasciata australiana, nell’ambito di una “riassegnazione strategica delle risorse”.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo che il Comitato per il Nobel di Oslo ha annunciato che la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace 2025 per la sua lotta per la democrazia nel Paese sudamericano, dedicandolo a Donald Trump. Il Ministero degli Esteri norvegese ha dichiarato di aver ricevuto notifica della chiusura dell’ambasciata, ma non ha fornito alcuna motivazione per tale decisione: ”È deplorevole. Nonostante abbiamo opinioni diverse su diverse questioni, la Norvegia desidera mantenere aperto il dialogo con il Venezuela e si impegnerà in tal senso”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri; ”Il Premio Nobel è indipendente dal governo norvegese e, per qualsiasi questione relativa al premio, ci rivolgiamo al Comitato Nobel”, ha poi aggiunto. Kristian Berg Harpviken, segretario dell’organismo che assegna il premio, ha dichiarato a Reuters che la chiusura dell’ambasciata venezuelana non rappresentava un problema per il comitato. “Per il comitato, il compito attuale è quello di scegliere il giusto premio Nobel per la pace”, ha affermato. “E Maria Corina Machado è sicuramente una degna vincitrice”.

Il governo venezuelano ha dichiarato che, in seguito alle chiusure in Norvegia e Australia, nuove ambasciate apriranno in Burkina Faso e Zimbabwe, che erano “due nazioni sorelle, alleate strategiche nella lotta anticoloniale e nella resistenza alle pressioni egemoniche”.

I governi di Zimbabwe e Burkina Faso sono più allineati con quello della Russia, che ha sostenuto il Venezuela alle Nazioni Unite e ha accusato gli Stati Uniti di agire secondo “il principio del cowboy ‘sparare per primi'”.

Caracas ha affermato che i servizi consolari ai venezuelani in Norvegia e Australia saranno forniti da “missioni diplomatiche”, i cui dettagli saranno condivisi nei prossimi giorni.

Anna Lotti

