VENEZUELA. Maduro promette il carcere duro agli oppositori

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato giovedì scorso che due prigioni di massima sicurezza sarebbero state ristrutturate in fretta per ospitare e “rieducare” gli oppositori politici arrestati durante le proteste seguite alla sua rielezione.

“Sto preparando due prigioni che dovrei avere pronte in 15 giorni, sono già in fase di riparazione”, ha detto Maduro alla TV nazionale. “Tutti i guarimberos (manifestanti) andranno a Tocorón e Tocuyito, prigioni di massima sicurezza”, ha aggiunto riferendosi alle due strutture correttive precedentemente sotto il controllo di bande criminali fino all’anno scorso, riporta MercoPress.

Il numero di persone arrestate durante le manifestazioni dell’opposizione in Venezuela sta aumentando di centinaia al giorno e la cifra si sta rapidamente avvicinando alle duemila dall’ultima domenica delle elezioni. “Abbiamo più di 1.200 persone catturate e ne stiamo cercando altre 1.000 e le cattureremo tutte, perché sono state addestrate negli Stati Uniti, in Texas; in Colombia, in Perù e in Cile”, ha sostenuto anche Maduro. Ha anche paragonato questi manifestanti alle gang di Haiti o alle maras centroamericane. “Volevano trasformare il Venezuela in un’altra Haiti”, ha insistito.

Maduro ha anche scherzato dicendo che i manifestanti incarcerati dovrebbero essere messi al lavoro per “costruire più strade”.

Dopo che il Consiglio elettorale nazionale ha annunciato la vittoria di Maduro con il 51,2% dei voti contro il 44,2% di Edmundo González Urrutia, migliaia di persone sono scese in piazza gridando allo scandalo e chiedendo che i verbali di ogni seggio elettorale fossero resi pubblici.

L’elezione di Maduro è stata messa in dubbio a livello internazionale. Infine, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha ammesso che il candidato dell’opposizione Edmundo González Urrutia ha vinto le elezioni di domenica 28 luglio in Venezuela. Blinken ha rilasciato una dichiarazione assicurando che, sulla base di “prove schiaccianti”, Washington ha concluso che González Urrutia era il vincitore delle elezioni presidenziali del 28 luglio in Venezuela.

Caracas deve ancora pubblicare i verbali di ogni seggio elettorale a sostegno del bollettino del CNE. In mancanza di essi, il sospetto di frode continua ad aumentare. Gli Stati Uniti hanno invitato le parti coinvolte nella crisi venezuelana ad affrontare un processo di transizione che rispetti i desideri dell’esito elettorale e hanno affermato che sosterranno un processo di “ristabilimento delle norme democratiche” in Venezuela.

Blinken ha preso per validi i risultati pubblicati dalla leader dell’opposizione emarginata María Corina Machado che rappresenta l’80% dei seggi elettorali e mostra che González Urrutia “ha ricevuto la maggioranza dei voti con un margine insormontabile”. Il Segretario di Stato ha ricordato che quei verbali erano stati “ricevuti direttamente dai seggi elettorali di tutto il Venezuela” e avrebbero corroborato gli exit poll e le conclusioni degli osservatori indipendenti e dei conteggi rapidi.

“Dal giorno delle elezioni, ci siamo consultati intensamente con partner e alleati in tutto il mondo e, nonostante il fatto che ogni paese abbia intrapreso percorsi diversi per rispondere, nessuno ha concluso che Nicolás Maduro abbia ricevuto la maggioranza dei voti”, ha sottolineato Blinken.

Ha anche sostenuto che la “rapida” dichiarazione del CNE di domenica “è arrivata senza alcuna prova a sostegno” e l’organismo “non ha ancora pubblicato dati disaggregati e verbali”, nonostante le richieste internazionali in tal senso.

L’opposizione venezuelana ritiene che González Urrutia abbia ottenuto quasi il 70% dei voti, contro il 30% di Maduro.

Lucia Giannini

