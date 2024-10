VENEZUELA. Maduro invia brigate umanitarie in Libano

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha detto giovedì scorso che il Venezuela avrebbe aiutato il Libano a superare l’attuale crisi dovuta all’offensiva di Israele. Durante un incontro con l’ambasciatore di Beirut a Caracas Elías Lebbos al Palazzo Miraflores, il leader chavista ha detto che sarebbero state inviate brigate umanitarie nella zona devastata dalla guerra e ha ratificato il sostegno della nazione sudamericana a Beirut contro Tel Aviv.

All’incontro ha partecipato anche il ministro degli Esteri Yván Gil, che ha annunciato che sarebbe stata organizzata “una grande brigata di aiuti umanitari”, riporta MercoPress.

“Organizzeremo una grande brigata di supporto umanitario, convocheremo la comunità libanese in Venezuela, la comunità araba che è molto numerosa, in modo da mobilitarci, non solo nel supporto materiale che il Venezuela inizierà a organizzare per portare in Libano, ma anche nelle azioni per denunciare questa azione”, ha detto Gil. “La comunità araba in Venezuela sarà convocata per cercare di contenere l’aggressione israeliana attraverso i canali diplomatici”, ha sottolineato.

Il Ministro ha anche sottolineato l’importanza della “solidarietà e dell’azione nel campo diplomatico” oltre agli aiuti umanitari per fermare il “governo genocida di Israele”. Quindi, il Venezuela proporrà di fronte agli organismi internazionali una mobilitazione mondiale per ripudiare la “violenza sionista”, ha spiegato Gil.

“Da Adolf Hitler l’umanità non ha mai sperimentato un genocidio come quello perpetrato da Israele”, ha sostenuto. Gil ha anche puntato il dito contro le potenze occidentali che guardano dall’altra parte. “Gli Stati Uniti e alcuni paesi dell’Unione Europea sostengono queste azioni naziste, ma siamo certi che prima o poi questo regime di Netanyahu verrà condannato”.

“Si è molto addolorati per quello che sta succedendo, ma quando si parla con il presidente Maduro si esce felici perché è disposto ad aiutare il popolo del Libano e il governo libanese”, ha detto Lebbos.

Gil ha anche osservato che la grande comunità venezuelana in Libano potrebbe aver bisogno di assistenza. “Insieme alla nostra ambasciata abbiamo cercato di offrire supporto per proteggerli e tutto questo lo svilupperemo nelle prossime ore”.

Lucia Giannini

