VENEZUELA. Maduro ha lasciato scadere l’ultimatum di Trump

Lunedì, il leader venezuelano Nicolás Maduro sarebbe rimasto nel suo Paese nonostante l’offerta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dimettersi in cambio dell’immunità. Durante una conversazione telefonica privata del 21 novembre, Washington ha respinto le condizioni di Maduro e ha fissato una scadenza per le sue dimissioni, che ora è scaduta.

La chiamata, durata meno di 15 minuti, si sarebbe tenuta dopo mesi di crescenti pressioni da parte degli Stati Uniti, tra cui operazioni militari nei Caraibi e la designazione del Cartel de los Soles (che secondo gli Stati Uniti include Maduro) come organizzazione terroristica, riporta MercoPress.

Maduro aveva chiesto l’amnistia legale completa per sé e la sua famiglia, inclusa la rimozione di tutte le sanzioni statunitensi contro di lui e oltre 100 funzionari del governo venezuelano, oltre all’archiviazione del caso storico che lo vede impegnato presso la Corte penale internazionale. Ha anche suggerito alla vicepresidente Delcy Rodríguez di guidare un governo ad interim fino a quando non si potranno tenere nuove elezioni. Dopo la scadenza di venerdì, Trump ha dichiarato la chiusura dello spazio aereo venezuelano.

Parlando ai sostenitori a Caracas lunedì scorso, Maduro non ha fatto alcun riferimento diretto all’ultimatum o alla scadenza, giurando invece “assoluta lealtà” e fedeltà al popolo venezuelano, che rappresenta la forza della nazione.

Il “potere nazionale del Venezuela… si basa sull’immenso potere del suo popolo, sulla sua coscienza, sulle sue istituzioni, sui suoi fucili e sulla sua decisione di costruire questa patria”. Ha dichiarato Maduro, aggiungendo il desiderio del suo Paese di “pace con sovranità, uguaglianza e libertà”, rifiutando l’idea di essere una “colonia” o uno “schiavo”.

“Siate certi che, proprio come ho giurato davanti al corpo del supremo ed eterno Comandante Hugo Chávez, prima di salutarlo, assoluta lealtà a costo della mia vita e della mia pace interiore, giuro assoluta lealtà oltre ogni limite affinché possiamo vivere questa bellissima ed eroica storia”, ha insistito Maduro.

L’amministrazione Trump, che non riconosce Maduro come legittimo presidente del Venezuela, ha confermato la chiamata ma ha rifiutato di fornire dettagli. Gli Stati Uniti hanno aumentato la ricompensa per informazioni che portino all’arresto di Maduro a 50 milioni di dollari.

In ogni caso, fonti a Washington hanno ammesso che un’uscita negoziata per Maduro era ancora possibile, sebbene permangano “differenze significative”. Il regime di Maduro ha richiesto un’altra chiamata con Trump. L’acuirsi delle tensioni, segnato dall’avvertimento degli Stati Uniti di “esercitare estrema cautela” durante i voli sul Venezuela, ha già portato alla sospensione delle operazioni da parte di alcune compagnie aeree internazionali.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti aveva affermato che i giorni di Maduro come leader del Venezuela erano contati, assicurando al contempo che gli Stati Uniti non avevano intenzione di dichiarare guerra al paese latinoamericano, riporta Reuters.

Gli Stati Uniti stanno conducendo manovre negli spazi marittimi al largo del Venezuela da diversi mesi, affondando imbarcazioni che Washington sostiene siano presumibilmente trafficanti di droga. Il Venezuela si sta preparando alla guerra, affidandosi alla guerriglia.

Caracas è un partner importante di Russia e Cina, e interrompere i legami commerciali in caso di un cambiamento di rotta nel Paese o dello scoppio delle ostilità gioverebbe agli USA.

Lucia Giannini

Follow our updates on Geopolitical Gleanings - Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW and on our blog The Gleanings of AGCNEWS - Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/