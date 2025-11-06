VENEZUELA. Machado incontra la finanza USA per il dopo Maduro

Mentre il presidente Donald Trump sta ammassando truppe e navi davanti al Venezuela, i colossi degli investimenti internazionali stanno già valutando i potenziali vantaggi creati dalla cacciata di Nicolás Maduro.

Stando a quanto riportano Semafor e Forbes, durante gli incontri del mese scorso tra FMI e Banca Mondiale a Washington, Barclays ha organizzato un incontro privato per discutere di opportunità di investimento con la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado.

All’incontro hanno partecipato numerose società di investimento, hedge fund e altri soggetti interessati a futuri affari in Venezuela, ha affermato Rafael de la Cruz, direttore dell’ufficio statunitense di Machado e di Edmundo González Urrutia, riconosciuto dagli Stati Uniti come vincitore delle ultime elezioni venezuelane. Il team del leader dell’opposizione ha anche tenuto “colloqui informali” con la Banca Mondiale, il FMI e la Banca Interamericana di Sviluppo sul futuro del Venezuela, ha affermato de la Cruz: ”Siamo stati in contatto con diverse società che stanno mostrando sempre più interesse per la possibilità di aprire il Venezuela agli affari”, ha dichiarato in un’intervista.

Inoltre, a ottobre UBS ha redatto un documento incentrato sulla “visualizzazione del dopodomani” in Venezuela. Il documento evidenzia l'”approccio aggressivo” dell’amministrazione Trump nei confronti di Caracas e ha osservato che “l’abbandono del chavismo da parte del Venezuela potrebbe dischiudere importanti opportunità”, in parte a causa delle sue riserve petrolifere e di “un’economia gravemente sottoutilizzata”.

L’aumento di interesse si verifica mentre l’amministrazione Trump continua ad accumulare risorse militari nella regione e a sviluppare potenziali piani per ulteriori azioni in Venezuela. Sebbene i funzionari dell’amministrazione abbiano evitato di affermare apertamente che il loro obiettivo è un cambio di regime – Trump ha concentrato le sue dichiarazioni pubbliche sulla lotta ai cartelli della droga – l’obiettivo finale di democratizzare il Venezuela, e i conseguenti benefici in termini di investimenti, sono al centro dell’attenzione degli investitori. La crescente attenzione sul Venezuela, la cui economia è stata a lungo relativamente chiusa durante i 12 anni di potere di Maduro, è dovuta all’approccio “aggressivo” dell’amministrazione Trump nei confronti del Paese, secondo il documento UBS. Alcuni investitori sarebbero interessati alle riserve petrolifere del Venezuela. Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere accertate al mondo, secondo l’Energy Information Administration, che ne stima l’entità a 303 miliardi di barili.

Oltre alle sue riserve petrolifere, UBS ha citato il “terreno fertile” del Venezuela e ha sottolineato che il paese occupa una posizione privilegiata “per svilupparsi come snodo dei trasporti per le Americhe e l’Europa”. Il promemoria di UBS descriveva il futuro del Venezuela come “una terra di opportunità”, aggiungendo: “Il punto è che c’è una tabula rasa. Il Venezuela ha spazio per tutto perché al momento ce n’è così poco”.

I legislatori repubblicani stanno applaudendo agli sforzi dell’amministrazione Trump contro il Venezuela. Mentre alcuni hanno espresso riserve sul ruolo militare statunitense in continua espansione nella regione, la maggior parte vede pochi vantaggi nel reagire.

L’opposizione venezuelana sta diventando più aperta riguardo alla sua visione di ricostruzione. A un evento di Fortune a fine ottobre, Machado ha parlato virtualmente di quella che ha descritto come un’opportunità economica da 1,7 trilioni di dollari per il Paese.

L’opposizione ha dichiarato di aver persino presentato le sue idee per gli investimenti in Venezuela all’amministrazione Trump, anche se non è chiaro quanto formali siano state queste presentazioni.

Un potenziale nuovo governo venezuelano dovrebbe annullare una serie di pratiche di Maduro per mettere a proprio agio gli investitori, come il ripristino dei diritti di proprietà e la negoziazione con gli Stati Uniti per allentare le sanzioni, punti sollevati durante l’incontro organizzato da Barclays.

Il fatto che gli investitori stiano apertamente prendendo in considerazione il Venezuela segnala quanto seriamente venga presa la posizione dell’amministrazione Trump contro il Paese. Aiuta, naturalmente, il fatto che Machado abbia vinto il Premio Nobel per la Pace quest’anno, aggiungendo nuovo slancio alla spinta anti-Maduro.

Antonio Albanese

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/